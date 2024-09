Gli U2 hanno pubblicato due pezzi inediti, “Picture of You (X+W)” e “Country Mile”, registrati durante le session dell’album “How to Dismantle an Atomic Bomb” (a nostro avviso une dei dischi più brutti dell’intera discografia della band irlandese) di cui si festeggia il ventennale con una riedizione.

Questa nuova edizione uscirà il 22 novembre in versione rimasterizzata e ampliata. Da notare la presenza di un nuovo album chiamato “How to Re-Assemble an Atomic Bomb” che contiene 10 pezzi estrapolati da quelle session. Non mancano anche (tra le varie versioni acquistabili) anche altri bonus che vedono la presenza di remix e brani live.

The Edge dice:

Le session per ‘How to Dismantle an Atomic Bomb’ sono state un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando tante idee di canzoni in studio. Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali, ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare la morte del padre. Per questa edizione dell’anniversario, sono andato nel mio archivio personale per vedere se c’erano delle gemme inedite e ne abbiamo scelte 10.

How to Dismantle an Atomic Bomb Tracklist

Vertigo

Miracle Drug

Sometimes You Can’t Make it On Your Own

Love and Peace or Else

All Because of You

City Of Blinding Lights

A Man and a Woman

Crumbs From Your Table

One Step Closer

Original of the Species

Yahweh

Fast Cars

How to Re-Assemble An Atomic Bomb Tracklist:

Picture Of You (X+W)

Evidence Of Life

Luckiest Man In The World

Treason

I Don’t Wanna See You Smile

Country Mile”

Happiness”

Are You Gonna Wait Forever?

Theme From ‘The Batman’

All Because Of You 2