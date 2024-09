In queste ultime ore Martyn LeNoble, bassista olandese trapiantato a Los Angeles e membro fondatore dei Porno For Pyros, non si è fatto scappare l’occasione di esprimere la sua personale opinione su Perry Farrell, già al centro di non poche polemiche alcune settimane fa per lo scontro fisico on-stage con Dave Navarro che di fatto ha sancito la fine del tour (e a quanto pare non solo) dei Jane’s Addiction.

In una serie di post su X LeNoble, che con Farrell appunto ha condiviso l’esperienza Porno For Pyros, ha definito il cantante il peggiore frontman con cui abbia mai lavorato.

e ancora:

Sempre una parola gentile, seguita da azioni di merda. Il pesce marcisce dalla testa in giù. Non capisco ancora come abbia incanalato alcuni di quei testi fantastici nei primi due dischi dei Jane.

Perry non si presenta alle prove, ai sound check, alla scrittura, ecc. Si intromette tardi con testi di merda. Alcuni ho dovuto dirgli che erano terribili. Impreparato, con gli occhi selvaggi, assente, fatto. Quel figlio di puttana lo fa ancora e ancora.

I Porno For Pyros si sono formati nel 1992 in seguito al primo scioglimento dei Jane’s Addiction. Ufficialmente congelato il progetto dal 1998 la band si è poi riunita in sporadiche occasioni per alcuni live, il primo di questi dopo 26 anni nel 2022.

Ad inizio anno LeNoble non si è unito a Farrell, Peter DiStefano e Stephen Perkins per l’ “Horns, Thorns en Halos Farewell Tour” serie di live che erano stati anticipati da alcuni inediti: “Agua” (il primo dopo 26 anni), “Fingermail“, “Little Me” e “Pete’s Dad” .

Queste le sue parole all’epoca: