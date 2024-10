Credit: Nelson Espinal

Se “Funeral for Justice” era il suono dell’indignazione, “Tears of Injustice” (atteso il 28 febbraio 2025 via Matador) è il suono del dolore.

Il nuovo album dei Mdou Moctar è “Funeral for Justice” completamente ri-registrato e riarrangiato per strumenti acustici e tradizionali. Si tratta di un’evoluzione dell’esordio della band, apprezzato dalla critica, l’immagine speculare e meditativa dell’originale.

Nel luglio del 2023, Mdou Moctar erano in tournée negli Stati Uniti quando il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, fu deposto da una giunta militare che lo fece prigioniero nella residenza presidenziale. I membri della band non poterono tornare a casa dalle loro famiglie. L’idea di registrare un disco di accompagnamento a “Funeral for Justice” era già in cantiere, ma ora assumeva una nuova urgenza e gravità. Due giorni dopo la conclusione del tour a New York, il quartetto ha iniziato a registrare “Tears of Injustice” al Bunker Studio di Brooklyn con il tecnico Seth Manchester.

“Volevamo realizzare una versione separata di Funeral da far ascoltare alla gente“, spiega Mikey Coltun, bassista e produttore statunitense della band. “Sperimentiamo sempre con gli arrangiamenti durante i concerti. Volevamo dimostrare che potevamo farlo anche su un disco. E c’è tutto un altro lato della band che viene fuori quando suoniamo un set ridotto. Diventa qualcosa di nuovo“.

In “Tears”, le canzoni sono intrise di tristezza, che trasmette il dolore di una nazione bloccata in un continuo susseguirsi di povertà, sfruttamento coloniale e sconvolgimenti politici. È musica di protesta tuareg in forma grezza ed essenziale. “Quando Mdou scrive i testi, di solito li scrive con una chitarra acustica. Così ci si avvicina di più a quel momento originale“, dice Coltun. “Mantiene la pesantezza, ma è ossessionante“.