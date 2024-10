Matthew e Eleanor Friedberger tornano a far parlare di sè, come duo musicale, pubblicando a sorpresa il nuovo disco “Stuck In My Head”.

Questa release a firma Fiery Furnaces e disponibile solo su bandcamp è di fatto un best of della band registrato in presa live il 12 novembre 2021 ai Figure 8 Recording di Brooklyn, NYC.

I brani di “Stuck In My Head” ripercorrono l’intera discografia della band dal debutto del 2003, “Gallowsbird’s Bark”, a “Down at the So and So on Somewhere” singolo pubblicato nel 2020. Manca all’appello invece l’ultima canzone accredita al duo quella “The Fortune Teller Revenge” uscita proprio nell’anno in cui il disco reso disponibile oggi è stato registrato. L’ultimo lavoro in studio dei Fiery Furnaces risale invece al 2009 (“Take Me Round Again”).

Ascolta per inteo “Stuck In My Head”: