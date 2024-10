Facile relegare “Around The Sun” a margine della lunga discografia dei R.E.M..

Succede anche perché i diretti interessati, in più di un’occasione, hanno ammesso che dopo “Reveal” avrebbero fatto meglio a prendersi una pausa per riflettere bene sui passi successivi.

Ma non lo fecero e si buttarono a capofitto in un’altra produzione; quindi già a parer loro questo album è anzitutto il risultato di una forzatura.

A prescindere da ciò, comunque, succede soprattutto perché “Around The Sun” non sembra rivestito di quel magnetismo che i R.E.M. sono riusciti ad instillare nella loro arte anche quando meno scintillante (quando sia successo dipende dai punti di vista, qui citiamo “Green” e “Fables Of The Reconstruction”). O quantomeno, dove c’è è molto diluito.

Se ne trova traccia in “Electron Blue”, in “Leaving New York” (che però in tempi diversi avrebbe avuto ben altro piglio), magari in “Wanderlust”, “The Outsiders” (con Q-Tip) e “Make It All Ok”. Andrebbe menzionata anche la title track, ma se la gioca con “I’ll Take The Rain” (dal precedente “Reveal”) come la miglior ballata non riuscita della storia dei R.E.M.

Tutto questo non evita ad “Around The Sun” di viaggiare su un tono generalmente annoiato, anche a per gli arrangiamenti che non rendono giustizia al livello della scrittura – che rimane quantomeno prezioso.

Insomma si fa presto a tralasciare questo album nell’arco complessivo della vita dei R.E.M., perché con buona approssimazione rimane il punto più basso del loro periodo post-Bill Berry.

È però anche vero che, per come andarono le cose, fu “Around The Sun” a dare ai R.E.M. la spinta per chiudere in bellezza con “Accelerate” e “Collapse Into Now”.

L’articolo, nella sua forma originale, è contenuto su ‘Non siamo di qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 5 ottobre 2004

Durata: 55:21

Dischi: 1

Tracce: 13

Genere: Pop rock, Rock alternativo

Etichetta: Warner Bros. Records

Produttore: Patrick McCarthy, R.E.M.

Tracklist:



Leaving New York

Electron Blue

The Outsiders (feat. Q-Tip)

Make It All Okay

Final Straw

I Wanted to Be Wrong

Wanderlust

Boy in the Well

Aftermath

High Speed Train

The Worst Joke Ever

The Ascent of Man

Around the Sun