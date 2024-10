Nuovo singolo per la band romana dei Nuovo Disordine Mondiale: “Mi Piace Davvero” – questo il titolo del pezzo in questione – arriva dopo “Genesi” e “Perché non hai paura?” ed è stato pubblicato nel 23° anniversario della caduta delle Torri Gemelle. Tutti i singoli della band, così come l’album previsto per l’inizio del 2025, sono collegati a date emblematiche in cui l’umanità è stata scossa da eventi di rilievo.

Musicalmente, si tratta di una traccia dannatamente incisiva e che mette in evidenza tutto il talento compositivo di un gruppo che sa decisamente il fatto suo. La produzione del singolo, come dell’intero album “Daimon” di prossima uscita, è stata affidata a Giulio Ragno Favero (One Dimensional Man, Teatro Degli Orrori, Zu) che ne ha ben definito i tratti musicali: un mix sonoro tra il Teatro Degli Orrori (per l’appunto), Salmo, Fabrizio De Andrè, Tool.

Insomma, quello del Nuovo Disordine Mondiale è uno dei nomi da tenere d’occhio nell’attuale scena alternativa italiana. Il loro nuovo singolo ci piace davvero.

Listen & Follow

