Credit: Celia MacDougall

Dopo oltre sei anni dall’uscita del suo quarto LP, “Bringing Back The Backline“, Ellis Jones riporta in vita il suo progetto Trust Fund e annuncia l’uscita di un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Has It Been A While“, in uscita il prossimo 1° novembre per la label di Amburgo Tapete Records.

Registrato nei mesi scorsi a Sheffield, il nuovo disco del musicista britannico è stato prodotto da Joe Mackenzie Todd.

Dopo la release dell’album precedente Jones si era trasferito in Norvegia prima e in Canada poi e aveva pensato di abbandonare il suo progetto, tornato a farsi sentire con alcuni singoli usciti tra il 2022 e il 2023.

Il suo ritorno riflette la consapevolezza che i suoi giorni da musicista continuano ad allungarsi davanti a lui e segna lo sviluppo di uno stile maturo che offre sia continuità che cambiamento. Mentre i precedenti album di Trust Fund hanno messo in primo piano un’estetica indie-rock sfocata, in “Has It Been A While?” Jones riduce le sue canzoni alla chitarra classica e alla voce, con il supporto degli accattivanti arrangiamenti del quartetto d’archi di Maria Grig.

Il musicista britannico dice del nuovo disco:

Penso che sia un disco ambizioso, ma silenziosamente ambizioso. Volevo realizzare qualcosa che esplorasse un’estetica specifica, ma che fosse comunque vario e coinvolgente nell’arco di trentacinque minuti. Creare gli arrangiamenti degli archi mi ha portato fuori dalla mia zona di comfort – non leggo la musica – e sono molto orgoglioso di aver prodotto qualcosa che era più o meno quello che avevo in mente. Ho molto più tempo per la buona musica, quando è applicata bene, e per l’idea di auto-miglioramento.

Ora Ellis condivide un nuovo estratto, “The Mirror”, un delicato duetto con Clelia MacDougall dei Radiant Heart, che potete ascoltare qui sotto.

“Has It Been A While” Tracklist:

1. Leaving The Party Early

2. The Mirror

3. This Life

4. Curtis

5. A Wooden Medal

6. Until Now

7. The Hinterland

8. In The Air

9. I Look For Him

10. New University

11. Has It Been A While

12. One Calendar Year