Music is The Best, la piattaforma di scouting lanciata da Panico, dedicata ai talenti emergenti nel panorama musicale italiano, annuncia la seconda fase del suo concorso.

Dopo le numerosissime proposte giunte da tutta Italia, la giuria tecnica di Music is The Best ha selezionato i sei artisti che si esibiranno dal vivo il 9 ottobre al Diagonal Loft Club di Forlì ed il 10 ottobre al Covo Club di Bologna, dove una giuria di qualità presieduta da esperti del settore dichiarerà i vincitori della sua terza edizione.

I gruppi finalisti di Music is the Best 2024 sono: Calliope, Clio M, EDODACAPO, June, Malakas e MVR.

Questi i dettagli delle due serate:

9 ottobre 2024 – Diagonal Loft Club di Forlì ore 21,00 – Ingresso UP TO YOU

Sul palco: MVR, June, Malakas

10 ottobre 2024 – Covo Club di Bologna ore 21,00 – Ingresso UP TO YOU

Sul palco: EDODACAPO, Calliope, Clio M

I vincitori usufruiranno della produzione e della promozione del loro progetto discografico e saranno affiancati nel loro percorso da un team coordinato da Panico formato da professionisti del settore con grande esperienza, che hanno già lavorato tra gli altri con artisti quali Iosonouncane, Pop X, Colombre, Maria Antonietta e Julie’s Haircut.

Inoltre Panico Concerti curerà per loro l’organizzazione di un mini tour in Italia.

Music is the Best si propone di esplorare e valorizzare la diversità del panorama musicale italiano, rimettendo la musica al centro dell’attenzione, senza porre limitazioni di genere o linguaggio, fungendo da ponte tra musicisti, promotori di eventi live, studi di registrazione e professionisti dell’industria musicale, creando connessioni e diventando un punto di riferimento per cogliere la creatività che caratterizza la musica contemporanea.

Successivamente ai live Music is the Best si dedicherà nelle prossime settimane alla sua fase finale, quella destinata ai workshop per tutti e sei i finalisti, con moduli di formazione teorici, riguardanti management e legislazione legata alla musica, e pratici con una giornata riservata alla produzione musicale negli spazi dello Studio Spaziale di Bologna con il produttore Fight Pausa.

I vincitori delle passate edizioni sono stati Pipya e Clemente Guidi nel 2022, e Lumen e Taistoi nel 2023.

Music is the best è stato finanziato per il secondo triennio dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la Legge 2.

FOCUS SUGLI ARTISTI SELEZIONATI

CALLIOPE

Calliope è il progetto di Giulia Agostini, cantautrice toscana classe ’94. Dopo la laurea in Filosofia, Giulia trascorre il 2022 tra il lavoro di bibliotecaria e le registrazioni del suo primo album. “Immagini sensibili”, prodotto insieme a Renato D’Amico (Postino, Emma Nolde).

Ad ottobre 2022 si esibisce sul palco del Rock Contest ed inizia così a portare in giro il nuovo live, accompagnata da Andrea Scardigli al basso e Carlo Peveri alla batteria.

https://www.instagram.com/calliope._ig/

CLIO M

Clio M è il progetto solista di Clio Colombo, ex Clio and Maurice. Clio M si è esibita in Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Italia e Marocco nell’arco di diversi tour. La sua musica è apparsa su Rolling Stone Italia, mentre il video del brano “Lost” è stato trasmesso in alta rotazione su MTV Music Italia a marzo 2020. “Fragile”, EP pubblicato a novembre 2020 con il duo Clio and Maurice, è stato nominato tra i migliori 50 dischi dell’anno da Rockit, che li ha definiti “la via italiana all’avant-pop”.

https://www.instagram.com/cliommusic/

EDODACAPO

EDODACAPO è Edoardo Trombettieri, cantautore tarantino classe 1996. Negli ultimi anni ha pubblicato un album in italiano con un gruppo indipendente e un EP in inglese da solista. Dopo l’esperienza da busker per le strade di Salonicco e Bologna, EDODACAPO è un progetto che mira ad unire influenze musicali diverse: da quelle estere più ricercate, al pop italiano e fuori confine.

https://www.instagram.com/edodacapo_/

JUNE

“June nasce nell’estate del 2022 quando, a seguito di alcuni incontri che mi hanno stimolato creativamente e dato la giusta spinta per procedere con questo progetto, registro pseudo-professionalmente per la prima volta un mio brano. Prima di questo evento, la linea di separazione tra June ed io, Giulia, era estremamente marcata, quasi un muro. Nonostante la mia vita sia sempre stata guidata dalla passione per la musica e in generale dall’espressione creativa in tante forme, ogni mio progetto di tipo cantautorale, ogni brano, ogni composizione alla chitarra, non ha mai varcato la soglia della mia stanza”.

https://www.instagram.com/june.afterdark/

MALAKAS

Le Malakas sono la fusione di quattro voci e personalità musicali diverse che si amalgamano alla perfezione creando una sonorità pop-soul che punta ad innovare la scena musicale pop italiana.

È un progetto fresco tutto al femminile nel quale fare musica è un bisogno e soprattutto un piacere da condividere.

https://www.instagram.com/malakas_music/

MVR

Virginia Bisconti, in arte MVR, nasce a Tricase, un paesino in provincia di Lecce, nel 1997.

Nel 2017 si trasferisce a Pescara dove inizia gli studi presso il conservatorio “Luisa D’Annunzio” con la docente Gabriella Scalise, conseguendo il diploma di II livello in Canto Pop/Rock. Nel 2021 rientra fra i finalisti del Medimex, workshop tenuto dalla Sugar Publishing. Nello stesso anno si trasferisce a Milano dove collabora come autrice con alcuni artisti emergenti. Ad ottobre 2022 il progetto viene selezionato per Project Together.

https://www.instagram.com/bscmvr/