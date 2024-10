Negli ultimi 15 anni abbiamo dedicato le nostre vite a questa band e abbiamo avuto l’immenso privilegio e piacere di fare tour in tutto il mondo. È stato un vero e proprio momento di affermazione della vita. I METZ hanno portato un’incommensurabile quantità di gioia nelle nostre vite e speriamo sinceramente che abbiano portato un po’ di gioia anche a voi. Siamo così grati a tutti voi che vi siete uniti a noi lungo il cammino e avete reso questa vita una realtà per noi tre.

Siamo incredibilmente orgogliosi del corpus di lavoro che abbiamo creato e grati per le amicizie e le esperienze durature che la nostra musica ci ha offerto. Un ringraziamento speciale alla Sub Pop Records per aver sempre creduto in noi e per averci permesso di tracciare il nostro percorso non convenzionale. La Sub Pop continua a essere un faro luminoso di ciò che c’è di buono in questa industria profondamente imperfetta e saremo sempre grati per il loro supporto e la loro amicizia. Lavorare con persone che consideriamo una famiglia è stata una vera benedizione.

Insieme, abbiamo pubblicato 6 LP, innumerevoli singoli, suonato centinaia di spettacoli in tutto il mondo e abbiamo ampiamente superato qualsiasi obiettivo o ambizione che avremmo potuto immaginare come abitanti del seminterrato nel 2009. Si è sempre trattato dell’amore per la musica e del meraviglioso pasticcio che apparentemente si sarebbe manifestato quando alzavamo il volume degli amplificatori.

Siamo stati molto orgogliosi di uscire dai confini delle convenzioni e di esistere secondo i nostri termini. Ma nessuna band è un’isola e non avremmo mai potuto farne una frazione senza la rete stimolante e di supporto di familiari, amici, musicisti, artisti, etichette, fotografi, agenti, scrittori, giornalisti, proprietari di negozi di dischi indipendenti, DJ di radio universitarie e fan della musica che fanno continuare a girare questa ruota simbiotica.

Se hai mai assistito a uno spettacolo dei METZ, sai che per noi erano più di una band. Abbiamo dato ogni grammo di noi stessi ai METZ e sarà molto difficile lasciarli andare. L’intangibile sensazione di connessione, comunità e inclusività che la musica crea è sempre stata al centro di ciò che facciamo e sarà inevitabilmente ciò che ci mancherà di più. Ci mancherà cantare, urlare, sudare e ballare con tutti voi.

Speriamo che vi unirete a noi per i nostri spettacoli finali e ci aiuterete a celebrare qualcosa che ci sarà sempre caro.

Amore e pace

Alex, Chris, Hayden