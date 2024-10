Il compleanno che andiamo a festeggiare oggi è di quelli particolarmente significativi, perché riguarda un album che, senza timore di smentita, ha fatto la storia, e non solo del suo genere di riferimento.

Già, perché “In the Court of the Crimson King” dei King Crimson non è solo un riconosciuto capolavoro del prog ma in assoluto un lavoro che ha segnato un’epoca, indirizzando da lì in avanti un nuovo corso musicale che avrebbe influenzato schiere di artisti e gruppi.

Una sigla sociale, quella della band originaria di Londra, rimasta attiva per decenni sempre più sotto l’egida di Robert Fripp, chitarrista tra i più geniali emersi nel novecento, ma che sin dalla sua prima incarnazione ha rappresentato qualcosa di speciale, di inedito, mai sentito prima.

Formatosi nel 1967 attorno al nucleo dei fratelli Michael e Peter Giles, rispettivamente batterista e bassista, e dello stesso Fripp che rispose al “classico” annuncio dei due, il gruppo si stabilizzò poi con un nuovo assetto che comprendeva il talentuosissimo Ian McDonald (a soli ventidue anni già un provetto polistrumentista in grado di suonare indifferentemente flauto, sassofono, clarinetto, tastiere, mellotron e tra gli artefici principali del nuovo filone artistico intrapreso ) e Greg Lake in sostituzione del bassista ma anche voce principale, senza tralasciare l’apporto fondamentale dell’amico Peter Sinfield, paroliere già in voga perché collaboratore di altre band di area progressive.

Inoltre, quest’ultimo si occupava delle performance live, con utilizzo di particolarissimi impianti di illuminazione, a conferire quell’aura di mistero e straniamento trasmesso dalle prime canzoni, quelle che poi confluiranno in questo storico debutto.

Si deve tra l’altro allo stesso Sinfield anche la genesi del nome della band, che trae origine dalla composizione “The Court of the Crimson King”, la quale richiama il titolo dell’intera opera perché esemplificativo del tema trattato.

L’attitudine dei musicisti, la loro capacità innata con i rispettivi strumenti, la curiosità vorace e l’attenzione a ciò che stava accadendo attorno, con la nascita di gruppi dal sound poliedrico come i Moody Blues (modello dichiarato di McDonald), li spinse a osare sin da subito, ridefinendo i concetti di pop e rock, contaminando il tutto con elementi provenienti dal jazz e dalla musica classica.

Il risultato fu una musica molto eclettica, libera, fluida ed estremamente affascinante, nella quale far confluire un’ampia gamma di atmosfere.

Certo, era anche urticante, proprio perché inevitabilmente andava a spiazzare l’ascoltatore, a destabilizzarlo con i suoi motivi che superavano abbondantemente il minutaggio classico da radio song.

Erano infatti delle suite più che singole canzoni, al cui interno si potevano scorgere diversi registri sonori, ed evocare più mondi di riferimento. E per mezzo di esse davvero tutti i protagonisti potevano facilmente “sfogare” le loro ossessioni e passioni, così che si va, mettendosi all’ascolto di queste cinque indimenticabili tracce, dalla schizofrenia e dai vortici emotivi dell’iniziale “21st Century Schizoid Man” dove melodia e rumore si susseguono e si mescolano a creare un centrifugato inedito, alla beatitudine e alla pacatezza della morbida ballata “I Talk to the Wind”.

Due brani che già prefigurano uno scenario di disillusione dopo i “fasti” della Summer of Love, e di una nuova amara consapevolezza sul fatto che la società stesse andando in una direzione opposta a quegli ideali di un passato recente ma che già aveva dovuto fare i conti con la cruda realtà di una guerra in piena regola, come quella del Vietnam.



“Epitaph” pertanto amplifica lo stato d’animo del protagonista del “viaggio”, assumendo contorni quasi distopici nelle parole di Sinfield e affidandosi in prevalenza al mellotron, che contribuisce a definire un suono orchestrale.

All’orizzonte però c’è “Moonchild”, che con i suoi dodici minuti di durata va a occupare gran parte della seconda facciata, introducendo il gran finale tra continui saliscendi emotivi, frutto di improvvisazioni, spazi vuoti e altri dove la melodia è sostenuta ancora dal sognante mellotron e da una chitarra gentile.

L’opera si conclude con la traccia (sostanzialmente) eponima in cui vengono tratteggiati il “Re Cremisi” e i personaggi della sua corte, in un tripudio di suoni e parole suggestive, dai toni fiabeschi.

Giunti a questo punto, è impossibile non spendere qualche riga per l’afflato iconografico che investe questo straordinario debutto, perché parte del successo è da ascrivere certamente anche alla sua iconica copertina, realizzata dall’allora ventitreenne Barry Godber.

Un’opera d’arte in piena regola che ritrae un uomo dal volto sfigurato, palesemente spaventato, per non dire terrorizzato, quasi si fosse imbattuto in qualcosa di ineluttabile.

Che fosse stata scelta, quell’immagine così forte e dirompente, per rappresentare la paura del futuro all’alba degli anni settanta? Si tratta di un ipotesi plausibile, tuttavia nella foto successiva l’uomo assume tutt’altra posa, sorride ed è rassicurante con le sue mani protese in avanti, come ad invitare l’ascoltatore a perdersi nei meandri di quell’affascinante tragitto sonoro.

“In the Court of the Crimson King” fu un album che da subito seppe generare grande entusiasmo, dimostrando che una nuova generazione era pronta a guardare avanti con coraggio e predisposta a un ascolto più profondo, qualcosa che andasse oltre il concetto di popular music per abbracciare una via più ammaliante e sperimentale.

Data di pubblicazione: 10 ottobre 1969

Registrato: presso “Wessex Sound Studios” di Londra dal 7 luglio 1969 al 13 agosto 1969

Tracce: 5

Lunghezza: 43:54

Etichetta: Island (UK), Atlantic (USA)

Produttore: King Crimson

Tracklist:

1. 21st Century Schizoid Man

2. I Talk to the Wind

3. Epitaph

4. Moonchild

5. The Court of the Crimson King