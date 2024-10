Credit: press

Si chiama “Hold On, Hold Tight” l’album di Hannah Glavor che viene aperto in modo ottimale da questa deliziosa “The End Is Near”. La canzone mette in luce l’amore per l’indie-pop-rock al femminile di artiste come Soccer Mommy o Beabadoobee ma non mancano anche richiami agli anni ’90 ad una band come i Radiohead ad esempio. E la cosa funziona molto bene. E dobbiamo dire che tutti questi rimandi si trovano presenti in tutto l’album.

In queta canzone in particolare abbiamo anche un ritornello micidiale e una melodia che si appiccica alla testa. In realtà tutto il disco di Hannah è molto piacevole, muovendosi su un pop-rock che spesso non cerca la via più radiofonica o banale (pure restando sempre molto piacevole da ascoltare, sia chiaro, come nella magnifica “Save My Soul”) e questo è decisamente un punto a favore. Ecco quindi ballate malinconiche e riflessive, arrangiate con gusto e predilezione dei toni bassi (ma non troppo), senza aver paura di spingersi anche in minutaggi sostanziosi. Ci piace moltissimo poi il lavoro sulle chitarre di certi pezzi, pensiamo al finale di “Back Of My Mind”.

Una gran bella sorpresa per noi questa brava artista di Portland.

Listen & Follow

Hannah Glavor: Bandcamp