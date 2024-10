Graham Coxon ha commentato la notizia del ritorno degli Oasis, sostenendo che è “un bene per loro e per i fan“.

Coxon, chitarrista e membro fondatore dei Blur, ha velocemente detto la sua sulla reunion degli Oasis in una nuova intervista al The Sun: “È un bene per loro e per i fan, che lo facciano e basta!“



Gli è stato chiesto se avesse sollecitato Noel a riunire la band, rispondendo: “Dio no, non ne avrei mai parlato con lui e non sono affari miei. Non lo conosco abbastanza da poterlo dire, ma speriamo che sia una reunion genuina, perché alcune band si sciolgono e non hanno più questa possibilità“.

Nel frattempo Graham ha rimesso in pista il progetto The WAEVE insieme a Rose Elinor Dougall, pubblicando “City Lights“, disco che fa seguito al debutto autoprodotto del duo nel 2023 e che, come ha spiegato la Dougall a NME prima dell’uscita, è stato influenzato dalla privazione del sonno dovuta alla maternità.

“Si diventa più vivi agli orrori del mondo quando ci si porta dentro un bellissimo esserino che si deve proteggere a tutti i costi. Quando poi hai questo piccolo emblema di speranza seduto sulle tue ginocchia e guardi i notiziari con tutta la morte e la distruzione, ti colpisce in modo diverso. Questo ha influenzato i miei testi su questo disco in modo importante“.

Nel frattempo, l’ultima news sugli Oasis (mentre le date in tutto il mondo continuano ad aumentare) è che Liam ha dichiarato che lui e Noel non hanno intenzione di rilasciare interviste insieme sulla reunion. “Abbiamo paura che i media ci facciano domande invadenti e che cerchino di creare squarci nella nostra relazione“.