Robert Smith dei Cure ha rivelato che la band ha in cantiere un altro album, “praticamente finito” e che è in preparazione anche un ulteriore terzo disco.

Le icone pubblicheranno il loro atteso 14° album “Songs Of A Lost World” – il primo dopo “4:13 Dream” del 2008 – il 1° novembre.

Ora, in un’intervista completa registrata per i fan in collaborazione con Matt Everitt (bisogna sbloccarla sul sito del nuovo album), Smith ha rivelato (via NME) come è nato “Songs Of A Lost World” e i dettagli sul materiale in arrivo.

Smith ha raccontato come la band avesse inizialmente intenzione di pubblicare un disco per celebrare il suo 40° anniversario.

Sentivo che avremmo dovuto tirare le somme. Ho pensato: “Il 40° anniversario della band ricorre nel 2018, e il 40° anniversario del primo album ‘Three Imaginary Boys’ è stato il 2019, quindi faremo qualcosa che riassuma ciò che la band è e dove siamo arrivati. Era un piano grandioso – e i piani grandiosi in genere non funzionano molto bene, secondo la mia esperienza!. Non è stato fatto per le giuste ragioni. A ripensarci era un po’ “trionfale”, credo. Il tono era sbagliato. Alla fine, quello che è successo nel 2018 è stato un ottimo modo per celebrare l’anniversario della band. Mi ha dato il tempo di pensare: “Perché dovremmo fare un nuovo album? Quello che è successo nel 2019 è stato molto più naturale e tutto si è evoluto da lì. Non c’era più l’idea che stessimo “celebrando” qualcosa o segnando qualcosa – stava diventando qualcosa di molto più artistico e onesto, piuttosto che qualcosa che faceva parte di questa idea di “Ecco i Cure dopo 40 anni – stupitevi!



Abbiamo registrato circa 25 o 26 canzoni nel 2019. Abbiamo registrato tre album nel 2019; questo è sempre stato il problema. Ho cercato di completare tre album. Dopo aver aspettato così tanto, mi sono detto: “Buttiamo fuori gli album di Cure ogni tot mesi!”. Con il senno di poi, pensi: “Davvero? Avrei potuto farlo molto meglio'”. Questa volta funzionerà. Avendo finito questo, anche il secondo è praticamente finito. Il terzo è un po’ più difficile perché, se arriviamo a quel punto…parlando del terzo album, capite cosa intendo? Non riesco proprio a farne a meno.

Il cantante dei Cure ha parlato ancora una volta dei costi della musica dal vivo. In una nuova intervista rilasciata al Times, il frontman ha dichiarato di essere rimasto “scioccato” da quanto profitto si ricava dal moderno sistema di biglietteria. “Ho pensato: “Non abbiamo bisogno di fare tutti questi soldi”. Le mie battaglie con l’etichetta discografica sono state tutte incentrate su come abbassare i prezzi. L’unica ragione per cui faresti pagare di più un concerto è se fossi preoccupato che sia l’ultima volta che riesci a vendere una maglietta.

Ma se hai la convinzione di essere ancora qui tra un anno, vorresti che lo spettacolo fosse grandioso e che la gente tornasse. Non vuoi far pagare quanto il mercato ti permette. Se la gente risparmia sui biglietti, compra birra o merchandising. C’è buona volontà, torneranno la prossima volta. È un’atmosfera positiva che si autoalimenta e non capisco perché non lo facciano più persone.

Con Everitt poi Smith ha toccato anche l’argomento tour (via NME):

Riprenderemo a suonare l’anno prossimo. Davvero, devo finire il secondo album. Avevamo intenzione di suonare ai festival l’anno prossimo, ma poi ho deciso che non avremmo suonato nulla la prossima estate. La prossima volta che saliremo sul palco sarà l’autunno dell’anno prossimo. Ma poi probabilmente suoneremo regolarmente fino al prossimo anniversario, quello del 2028! Si profila all’orizzonte. A quello del 2018 ho iniziato a pensare alla fine del 2016, pensando: “Ho un anno e mezzo, è facile!”. Eppure non sono riuscito ad arrivare in tempo. Ora sto iniziando a pensare: ‘2028, devo mettere le cose in ordine’.