Proprio come il fuoco può divampare con grande forza, così la maggior parte di queste canzoni sembra esplodere nella propria essenza. Senza preavviso e senza ritegno, hanno richiesto la mia attenzione e hanno determinato il corso dei miei giorni. Si dice che più la fiamma brucia velocemente, più è difficile catturarla. Allo stesso modo, catturare la giusta sensazione durante la registrazione si è rivelato a volte impegnativo. Non mi sono mai avvicinato alla musica in modo concettuale. Di solito scrivere canzoni è più simile a scolpire una scultura che si rivela da sé, piuttosto che sviluppare attentamente un modello già esistente. Tuttavia, dopo i recenti sviluppi della mia vita, ho sentito un’enorme urgenza di costruire un altare metafisico per ciò che era andato perduto. Il risultato finale, anche se a volte eclettico, è il disco più armonioso che abbia mai fatto fino ad oggi, con tutte le 10 canzoni legate dallo stesso senso di onorare e lasciar andare.



Oggi Tamino annuncia il suo terzo album “Every Dawn’s a Mountain“, in uscita il 21 marzo via Communion Records. L’annuncio dell’album è accompagnato dal nuovo singolo e video “Babylon”.

Tamino ha scritto questo nuovo album a New York, dove ora vive. Per farlo, ha utilizzato uno strumento tipico medio-orientale: l’oud. Lui stesso dice: “L’oud arabo, che suono ormai da diversi anni, è di nuovo uno strumento importante e un pilastro sonoro fondamentale per l’album. Appare in quasi tutte le canzoni, a volte come strumento principale, soprattutto in Sanpaku. I brani: Raven, My Heroine e Dissolve sono stati tutti scritti su di esso e hanno lo strumento al centro, con il resto degli arrangiamenti costruiti intorno alla spina dorsale del mio suono di oud e della voce.“

Il primo singolo estratto è “Babylon”, che è stato suonato e composto per la prima volta proprio in Italia: “Durante il soundcheck di un piccolo festival italiano, che si svolgeva tra le mura di un castello medievale, ho iniziato a suonare una canzone appena scritta, intitolata Babylon. La mia band si è accorta che stava accadendo qualcosa di speciale, ha capito subito e si è unita, improvvisando le proprie parti lungo il percorso, seguendo la mia guida lungo un viaggio dinamico di quasi 6 minuti. Alla fine dell’epica outro, ci siamo guardati tutti con un’eccitazione che era assente dai nostri volti da un po’ di tempo. Il tour può diventare ripetitivo e rendere indifferenti anche le persone più appassionate, quindi iniettare in un noioso soundcheck la novità e la grandezza di Babylon è stato fantastico. Quella sera abbiamo suonato il brano per la prima volta e da allora non abbiamo mai smesso di farlo.“

Tracklist:



My Heroine

Babylon

Every Dawn’s a Mountain

Sanpaku

Sanctuary

Raven

Willow

Elegy

Dissolve

Amsterdam