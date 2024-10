Zitta zitta stava passando quasi sottotraccia una notizia che invece merita molto risalto. Il talentuoso chitarrista Terry Bickers, membro storico degli House Of Love e poi successivamente dei Levitation (per non parlare dell’ottimo duo con Pete Fijalkowski, ex Adorable) ha messo in piedi una nuova band chiamata Terry Bickers & The Inner Spiral che lo vede insieme a Pete Evans (batterista e anche lui membro storico e originale degli House Of Love), Matt Jury (che è stato negli House Of Love dal 2005) e Dan Burke, ex musicista di Astrid Williamson.

Questa nuova band non ha ancora pubblicato nulla ma sta facendo una serie di live di rodaggio in cui si propone materiale pescato dal passato (e quindi non mancano di certo i classici) ma anche nuovi brani che, evidentemente, il gruppo ha già iniziato a produrre e comporre.

Il terzetto Bickers, Evans e Jury aveva chiuso la sua esperienza negli House Of Love nel 2021, quando il “grande capo” Guy Chadwick aveva, di fatto, terminato il rapporto di lavoro con loro per formare una line-up completamente nuova con la quale avrebbe poi registrato l’ottimo “A State Of Grace” e, successivamente, sarebbe andato in tour.

Evidentemente i rapporti tra questo terzetto erano ancora così buoni che è venuta la voglia di mettere in piedi un progetto nuovo e noi non possiamo che essere molto curiosi. Attendiamo novità dalla loro pagina Facebook.