Ci sono dei dischi che celebrano la vitalità, l’emozione al suo punto più alto, la vibrazione potente di un rapporto, ne abbiamo ascoltati tanti e tanti ne ascolteremo, ma ci sono anche dei dischi che sembrano fatti apposta per rappresentare l’altro lato della medaglia, quello più ombroso, malinconico, tutt’altro che solare e urlato. Quell’emozione di cui parlavo prima non è assente, attenzione, ma resta dentro, resta nella testa, nel cuore, foriera di pensieri, tormenti e bisognosa di una riflessiva intimità.

I The Blue Nile con “Hats”, il loro secondo album, tendono a questo, mettendo in musica un ritratto che la copertina ci mostra già fatto e finito. Non è più tempo di parole, è tempo di mettersi il cappello, voltarsi e andare via, racchiudendo, nel buio interno, sensazioni che cercheremo di elaborare.

Pop o forse meglio un “post” sophisti pop di cristallina eleganza, ma nello stesso tempo anche di ricercato minimalismo, asciugando ogni superfluo. Ma il romaticismo non si soffoca, la passione non si cancella, brucia e pulsa dentro, ma è come se ogni volontà dei musicisti fosse quella di non mostrarla, una passione quasi inscatolata, misurata e controllata nella sua forma (“Froma A Late Night Train” con solo piano, tromba e voce è struggimento noir purissimo), ma ovviamente più viva che mai nella sostanza. Eppure non mancano alcuni momenti ricchi di pathos, con arrangiamenti così avvolgenti e magistrali che quel mondo in bianco e nero diventa per forza a colori, pensiamo al primo brano, “Over The Hillside” o alla ballata finale, la toccante e soul “Saturday Night”, con quei violini da lacrimoni nel finale: c’è speranza nel nostro sabato sera? C’è una luce di redenzione nella nostra vita? Forse si, piccola, lontana, ma c’è, quel calore sprigionato dal brano ci dice che forse c’è veramente.

La band di Glasgow così piazza un disco magnifico, nel quale spiccano le ritmiche minimali, il piano che spesso fa capolino a sublimare una melodia e una voce, quella di Paul Buchanan, sempre calda e passionale. Pochi ingredienti per una grande, un grandissimo disco che non può mancare nella discografia di chi cerca musica per il cuore.

Pubblicazione: 16 ottobre 1989

Dischi: 1

Tracce: 7

Genere: Pop rock, synth-pop, dream pop

Etichetta: Linn

Produttore: The Blue Nile

Tracklist:

Over the Hillside

The Downtown Lights

Let’s Go Out Tonight

Headlights on the Parade

From a Late Night Train

Seven A.M.

Saturday Night