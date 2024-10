I Public Service Broadcasting continuano imperterriti a svolgere il compito che ormai da tempo li vede impegnati nel mettere in musica storie molto diverse tra loro usando elettronica, parti orchestrali, audio d’archivio originali dove e quando possibile e campionamenti adatti allo scopo. Questa volta si confrontano con l’ultimo viaggio dell’esploratrice e pioniera del volo Amelia Earhart.

Credit: Press

Figura nota e apprezzata a cui sono stati dedicati libri, biografie, film, spesso con lo scopo di gettar luce proprio su quell’ultimo volo aereo intorno al mondo iniziato nel 1937 e mai portato a termine. La stessa Laurie Anderson si è occupata di questo nel suo ultimo disco “Amelia” e relativo spettacolo teatrale.

I Public Service Broadcasting tornano a collaborare con Andreya Casablanca e EERA, come già avevano fatto in “Bright Magic“. Le due danno il proprio contributo a “The Fun Of It”, “A Different Kind Of Love” e insieme a Kate Stables dei This Is The Kit voce di “The South Atlantic” a suon di pop elettronico e melodia rendono più vario il sound del collettivo inglese che ospita anche Carl Broemel dei My Morning Jacket alla pedal steel.

La scarsità di fonti audio di prima mano ha spinto i Public Service Broadcasting a cercare nuove strade, usando soprattutto testi e dialoghi letti da attori (Kate Graham interpreta il ruolo di Amelia) in quello che sembra un copione ben orchestrato ed eseguito con i suoi momenti epici (“I Was Always Dreaming”, “Towards the Dawn”) quelli di difficoltà (“Arabian Flight” e “Monsoons”) prima del finale tragico che trasporta nell’abitacolo di quel Lockheed Model 10-E Electra destinato a sparire in viaggio verso Howland Island.

Laurie Anderson ha dato una versione intensa, a tratti drammatica, della storia di Amelia Earhart. I Public Service Broadcasting ne fanno invece una figura moderna e quasi pop concentrandosi sulla sua voglia di sogno e avventura rara ma non poi così tanto tra gli anni venti e trenta del novecento, in un disco che li vede cercare la collaborazione con altri artisti come mai prima.