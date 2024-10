Credit: Bandcamp

Craig Heed e Justin Mayfield sono voce e chitarra dei Miracle Sweepstakes, la band di Brooklyn di cui abbiamo ben parlato in questi ultimi tempi (“Last Licks” e “Rorschached” i loro ultimi album).

Insieme a Cameron LeCrone (batteria) e Charles Mueller (basso) sono si buttati in una nuova avventura formando un’altra ottima band di cui abbiamo percepito l’eccellente qualità ascoltando i primi assaggi.

Gli Hit faranno il loro debutto nel grande ballo d’autunno, quando lo foglie inizieranno a cadere quando sarà disponibile dal 25 Ottobre il loro debutto “Bestseller” via One Weird Trick, la loro etichetta.

“The Spot” è il secondo singolo tratto dall’album in uscita che segue “Nu Jungle” rilasciato a febbraio.



In evidenza le chitarre in un brano che scorre su una struttura ben congeniata dove si alternano momenti più contenuti per dare spazio al cantato con chitarre ben pettinate per poi virare in spazi strumentali con cascate di riff jangle, con batteria e basso a trascinare il brano con un moto straboccante.



Hit: Bandcamp