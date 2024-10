Credit: Katie Silvester

Anna B Savage svela i dettagli del suo terzo album in studio.

“You and I are Earth“, in uscita il prossimo 24 gennaio 2025 su etichetta City Slang, è un viaggio profondo tra radici, guarigione e curiosità. Descritto dall’artista come una lettera d’amore a un uomo e all’Irlanda, questo lavoro delicato e intimo si evolve dai suoi precedenti album, “A Common Turn” e “in|FLUX”.

La dolcezza e il senso di connessione con la terra sono gli elementi chiave dell’album, influenzati sia dalla geografia sia dallo stato emotivo di Savage. L’Irlanda, che è diventata la sua nuova casa, gioca un ruolo centrale. Il legame di Savage con l’isola risale a oltre un decennio, quando studiava poesia a Manchester e si innamorò del poeta Seamus Heaney. Nel 2020, si trasferì a Dublino per un master in musica e iniziò a esplorare la cultura irlandese, dal canto tradizionale alla mitologia. Da allora, ha passato molto tempo sulla costa occidentale dell’Irlanda, tra sessioni di registrazione, tour e viaggi a Londra per progetti artistici.

Questo legame con la terra irlandese è evidente in canzoni come “Donegal”, dove, tra percussioni leggere, chiede al mare di “prendersi cura di lei”, e in “Mo Cheol Thú”, che si trasforma in una ninna nanna dedicata a una persona, un luogo e forse una speranza. Savage ha tratto ispirazione dal libro “32 Words for Field” di Manchán Magan, affascinata dall’idea che il linguaggio possa essere intrinsecamente legato alla terra. “Quando sono in Irlanda, quel senso di radicamento è vasto e intimo allo stesso tempo, a volte magico, a volte spaventoso,” spiega.

L’album include alcuni dei musicisti più brillanti della scena contemporanea irlandese, come Kate Ellis e Caimin Gilmore del Crash Ensemble e Cormac Dermody dei Lankum, con contributi di strumenti tradizionali come bouzouki e clarinetti, il tutto curato dal produttore John ‘Spud’ Murphy (Lankum, Black Midi). Il risultato è un lavoro compassionevole che intreccia storie di persone e di natura, esplorando l’interconnessione tra l’essere umano e la terra.

“You and I are Earth” è un album intimo e contemplativo che intreccia storie, emozioni e natura in un viaggio di riconciliazione e guarigione, portando l’ascoltatore in un mondo fatto di dolcezza e profondità.

Ascolta il primo estratto “Agnes”:

Con l’occasione l’artista annuncia anche una data milanese nel nuovo anno. Diventano quindi in totale 3 i concerti che la Savage terrà nel nostro paese da qui alla prossima estate. Ecco il recap:

mercoledì 13 novembre 2024 @ Roma, Teatro Basilica x Unplugged In Monti

giovedì 14 novembre 2024 @ Parma, Auditorium Del Carmine x Barezzi Festival

lunedì 28 aprile 2025 @ Milano, Arci Bellezza

“You and I are Earth” tracklist: