Gli U2 pubblicano oggi un nuovo singolo intitolato “Happiness” da “How To Re-Assemble An Atomic Bomb”, la raccolta di 10 canzoni tratte dalle sessioni di registrazione originali di “How To Dismantle An Atomic Bomb”. L’album è stato rimasterizzato e ampliato in occasione del 20° Anniversario dell’uscita e sarà pubblicato in diversi formati in 22 novembre 2024.

“Happiness” segue le prime due canzoni ad essere rese disponibili da “How To Re-Assemble An Atomic Bomb”: i singoli “Country Mile” e “Picture Of You (X + W)”.