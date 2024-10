credit: press

In uscita l’1 novembre, “Done with You” è il nuovo singolo per il trio catanese Blacktop Overdrive Experience, che con l’album “Out of the Show” (2023) si erano già fatti notare per un convincente stoner rock condito di blues e brani da sing-a-long.



“Done with You”, di cui abbiamo il piacere di potervi mostrare il video in anteprima, è un’esplosione di energia, un inno alla liberazione dalle catene di una relazione tossica.



I Blacktop Overdrive Experience hanno sviluppato un songwriting privo di orpelli, viaggiano come un treno ad alta velocità attraverso intro / ritornello / ritornello / bridge e riff senza una sola nota posticcia. “Done with You” è la canzone perfetta su cui schiacciare play mentre si è al volante su una lunga strada vuota. Classic Rock, ma ringiovanito da chitarre stoner e vibrazioni desertiche californiane.



Il brano e’ stato registrato e masterizzato presso Nuevarte Studios, Misterbianco (CT).

Le riprese foto/video sono state effettuate da Giacomo Scuderi di Giobbe Visual Studio, nella zona costiera sicula orientale in provincia di Catania e in parte sulle pendici dell’Etna.

La ragazza che compare nel video e’ l’attrice Roberta Vinciullo.

I Blacktop Overdrive Experience nascono in provincia di Catania nel 2014, come progetto di tre amici uniti dalla passione per il rock anni ’70 e il blues: Peppe Papa al basso, Antonio Valentino batteria e cori e Gianfranco Torrisi chitarra e voce. La scelta dell’inglese per i testi avviene in modo assolutamente naturale, essendo Gianfranco nato e vissuto per diversi anni in Australia.

Fin dalla sua nascita il trio si dedica a scrivere brani che si ispirano al rock degli anni ’70-’80 e al blues, ma anche a generi più intensi e rumorosi come il Grunge e lo Stoner degli anni 90.



