In occasione di Halloween, i The Horrors pubblicano oggi “Trial By Fire”, il secondo brano tratto dal loro sesto album in studio “Night Life”, annunciato di recente e in uscita il 21 marzo via Fiction Records. La band andrà in tour questo inverno, con una data all’ICA di Londra il 28 novembre.

“‘Trial By Fire’ è una delle canzoni più aggressive di “Night Life”, che colma il divario tra i nostri due EP industrial e il nuovo album“, spiega la band; “Rhys ha iniziato il demo nell’isolamento di Southend, prima che ci riunissimo e lo trasformassimo in qualcosa di più cattivo. Parla delle maledizioni che ti seguono nella vita. Per i The Horrors, ogni giorno è Halloween.“

Mentre i The Horrors si avvicinano al loro ventesimo anniversario come band, “Night Life”, a quanto ci dicono le note stampa, li vede trasformarsi in una nuova forma, con una nuova prospettiva sonora e una nuova formazione incentrata sul cantante Faris Badwan e il bassista Rhys Webb, a cui ora si aggiungono Amelia Kidd alle tastiere e Jordan Cook dei Telegram alla batteria, rendendo il nuovo album il primo della band a non avere tutti e 5 i membri originali. I demo di quest’album hanno cominciato a prender vita nell’appartamento seminterrato di Webb a nord di Londra, con i due che si sono affidati all’immediatezza, come descrive Faris, “accorciando la distanza tra l’avere un’idea e l’esprimerla“. Il disco ha preso veramente forma a Los Angeles sotto la guida del produttore Yves Rothman (Yves Tumor, Blondshell), prima che gli ultimi ritocchi venissero effettuati a Londra insieme al chitarrista Josh Hayward, con l’aiuto della Kidd sulla produzione a distanza da Glasgow.