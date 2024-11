Ritorna l’arte poetica di Casey Chandler, Galapaghost, uno dei nomi più interessanti della scena alternativa internazionale. Artista poliedrico, Galapaghost è reduce dalla pubblicazione del suo recente (nonché ottimo) EP “Peach Fuzz“.

Il musicista e songwriter di Woodstock sforna un nuovo singolo intitolato “Test Stick Uhaul Her Can, Sir?”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 ottobre 2024 e che anticipa il nuovo disco (live) “Live in Arezzo”, registrato al Malpighi Sofa di Arezzo (in uscita venerdì 8 novembre 2024.) Musicalmente, si tratta di un pezzo che mette in evidenza tutto il talento compositivo del cantautore americano. Non solo.



Già, perché attraverso le note evocative del brano in questione, Galapaghost si espone nuovamente con i suoi ascoltatori, raccontando la sua esperienza con il cancro e l’inevitabile momento di fragilità e rabbia che ha vissuto.

Provando a tirare un po’ le somme, dunque, potremmo definire questo “Test Stick Uhaul Her Can, Sir?” come l’ottimo antipasto di un album che si preannuncia oltremodo interessante. Del resto, il repertorio del cantante statunitense ci racconta di un percorso musicale che quasi mai ha deluso le aspettative. Tradotto in soldoni, Galapaghost è artista vero. Ad avercene.

