Sound diretto e senza fronzoli quello del duo post-punk bolognese, “Di Notte“. Luca Malatesta e Domenico Aloi, infatti, hanno confezionato un debut album decisamente elettrizzante e che mette in evidenza tutto il talento compositivo della band in questione. Dei Di Notte, tra l’altro, ci eravamo già occupati in occasione dell’uscita di “Casiraghi“, splendido antipasto dell’album appena pubblicato per MiaCameretta Records/Goodfellas (in distribuzione Believe).

Provando a scandagliare le pieghe musicali dell’interessantissimo progetto della formazione bolognese, difficile non restare entusiasmati dai riff contagiosi contenuti in “At Night” o dalle atmosfere cupe (ma splendenti) di un brano come “Tacchetti”. Per chi scrive, però, le altezze più elevate vengono toccate con “Tesco”, terz’ultima traccia del lotto e pezzone dorato di un album che scorre via con poetica armonia.

“Formula One” va a concludere in maniera portentosa (ascoltare le linee di basso per credere) un album che rappresenta già un piccolo gioiellino nella scena alternativa italiana e internazionale. I Di Notte, in pratica, hanno sfornato uno dei dischi più interessanti del 2024. E al cospetto dei brani contenuti in questo debut omonimo, l’aggettivo “interessante” potrebbe essere solo un eufemismo.

Listen & Follow

Di Notte: Bandcamp