Gradite visioni al cinema in questa chiusura di 2024. Si rivede al cinema il cult di Quentin Tarantino e anche i fan di Francesco Guccini trovano ottimo pane per i loro denti.

“Pulp Fiction”, film di culto di Quentin Tarantino, celebra i suoi 30 anni (usciva il 14 ottobre 1994 negli Stati Uniti, arrivò nelle sale italiane due settimane dopo, il 28 ottobre), facendo ritorno al cinema grazie a Lucky Red solo per tre giorni, il 18, 19 e 20 novembre. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio più prestigioso, conquistando la Palma d’Oro, il film ha ottenuto nomination agli Oscar, vincendo il premio per la miglior sceneggiatura originale, e si è imposto tra i fan conquistando un posto speciale nella storia del cinema.

L’appuntamento è fissato per il 18-19-20 novembre per vedere sul grande schermo la versione restaurata del film.

Come dicevamo sopra anche Francesco Guccini sbarca al cinema: “Fra la via Emilia e il West”, il celebre film concerto girato in Piazza Maggiore a Bologna il 21 giugno ’84, arriva in esclusiva nelle sale cinematografiche dal 5 all’8 dicembre in una versione completamente restaurata con audio in 5.1.

Un appuntamento unico per i fan del cantautore, per rivivere le emozioni di quella serata. Il film sarà anticipato da un’introduzione inedita dello stesso artista.

L’elenco delle sale sarà disponibile a breve su nexostudios.it.

In concomitanza all’uscita del film sarà ripubblicato anche il doppio album live omonimo che racchiude i grandi classici di Guccini, pubblicato nel 1984 come risultato di quattro concerti che tenne quell’anno. In copertina il disegno originale che Bonvi, grande amico di Francesco Guccini, realizzò per il poster del concerto di Piazza Maggiore.