Siamo sicuri che i lettori di IFB conoscano e apprezzino i The God Machine gruppo alternative rock, attivo nella prima metà degli anni ’90.

La band era composta da Robin Proper-Sheppard (chitarra/voce), Jimmy Fernandez (basso) e Ronald Austin (batteria) e con la Fiction Records pubblicarono due dischi nel corso della loro carriera, prima della morte improvvisa di Fernandez per un tumore al cervello e del conseguente scioglimento della band nel 1994. Proper-Sheppard proseguì formando i Sophia.

Ora “Scenes From The Second Storey” (1992) e “One Last Laugh In A Place of Dying” (1993) sono pronti per essere ristampati in vinile (le pubblicazioni sono attese per il 31 gennaio 2025) e il pre-order è già attivo. Usciranno ancora per Fiction Records. La cosa è particolarmente gradita perché i due vinili sono da tempo fuori catalogo e i prezzi, all’usato, per le due uscite sono veramente altissimi.

Jim Chancellor, capo della Fiction, scrive: “I God Machine sono uno degli influencer più sconosciuti di quello che oggi è conosciuto come post rock/metal. Hanno ricevuto elogi da artisti diversi come Tool, Rage Against the Machine, Mogwai, Converge e molti altri.”

Il DJ della BBC Radio 1, John Peel, era un grande fan della band e li invitò a registrare delle session nell’aprile 1992 e nel marzo 1993.

Ecco come Robin Proper-Sheppard, dalla sua pagina FB, ha annunciato le ristampe, svelando che presto anche il nome Sophia tornerà sui radar…