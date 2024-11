Credit: Ryan Jay

I Bad Nerves sono una band punk-rock di stanza a Londra: autore di un interessante omonimo esordio, realizzato a fine 2020, il gruppo inglese è ritornato a maggio con il suo altrettanto frizzante sophomore “Still Nervous” e lo verrà a presentare in Italia la prossima settimana con due date (lunedì 18 novembre al Covo Club di Bologna e martedì 19 al Circolo Magnolia di Segrate). Paragonati più volte a The Strokes, Ramones e Jay Reatard, i Bad Nerves si sono guadagnati i complimenti di Billie Joe Armstrong dei Green Day e di Stone Gossard dei Pearl Jam e sono già stati in tour con gente come Royal Blood, The Hives e The Darkness. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato dei loro imminenti concerti italiani per scambiare due chiacchiere via e-mail con il gentilissimo frontman Bobby Nerves. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao ragazzi, come state? È la vostra prima volta in Italia? Quali sono le vostre aspettative per i vostri due concerti nel nostro paese?

Stiamo bene grazie! Viviamo con una valigia in viaggio! Abbiamo suonato in Italia un paio di volte, la prima volta è stato un festival chiamato Low-L, credo! E le altre volte siamo stati di supporto ai Nothing But Thieves all’inizio di quest’anno. Tutti quegli spettacoli sono stati grandiosi! La folla era fantastica! Quindi non vediamo l’ora di suonare di nuovo nel vostro paese, di sicuro!

Puoi dire ai nostri lettori qualcosa di più sulla vostra band? Come vi siete conosciuti? Quando avete iniziato a suonare insieme?

Non è così interessante in realtà, ci conoscevamo tutti dalla scena locale per la maggior parte. La formazione originale ha iniziato nel 2016!!!

Nel corso della vostra carriera avete già aperto per molte grandi band come Royal Blood, The Hives, Nothing But Thieves, The Darkness, The Struts sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, suonando in grandi locali: quanto è cambiato il vostro atteggiamento dopo quei grandi concerti? Cosa avete imparato da tutte quelle band?

Sicuramente ci siamo abituati a suonare davanti a un pubblico più numeroso! Abbiamo imparato molto da tutte quelle band. Siamo molto grati a tutti loro per averci dato l’opportunità di unirci a loro in tour. Personalmente ho imparato molto guardando Justin e Pelle, gli ultimi showman della loro generazione! Sono ipnotizzanti da guardare!!! Le band sono troppo serie al giorno d’oggi, a meno che tu non sia Joe Strummer, è noioso da guardare.

Lo scorso maggio avete pubblicato il vostro secondo disco, “Still Nervous”: a cosa si riferisce il titolo? Per cosa siete ancora nervosi? Di cosa parlano i testi dell’album?

Il titolo non parla di nulla in realtà, suona solo bene. Credo che ci sia un elemento che suggerisce che siamo ancora la stessa band che ha fatto il primo disco, come 4 anni prima, ma per lo più ci piace solo il suono. È difficile dire di cosa parlano i testi di un intero album in poche frasi, ma i temi sono generalmente la vita e la morte, la paura e l’amore!

In “Still Nervous” ci sono 12 canzoni veloci, divertenti e inarrestabili: quanto è cambiato il vostro approccio al songwriting dal vostro album di debutto? Quali sono i maggiori cambiamenti rispetto al vostro lavoro precedente, secondo te?

In realtà “Still Nervou”s contiene alcuni brani che non sono così veloci e implacabili. L’approccio al songwriting è ancora lo stesso: togliersi di mezzo e lasciare che le canzoni si scrivano da sole. È l’unico modo per farlo.

Ho letto che avete registrato il disco tra un tour e l’altro: è stato stressante? Questa situazione vi ha dato un po’ di energia in più per terminare il lavoro all’ora stabilita?

Abbiamo dovuto registrare il basso su un tour bus. E poi tutte le voci, le chitarre soliste e altre parti dovevano essere fatte a gennaio, insieme al mixing e al mastering. È stato un po’ stressante a causa dei tempi ristretti, ma è stato comunque estremamente divertente.

La melodia è sempre una presenza importante nelle vostre canzoni: come le scrivete? Che ruolo hanno nella vostra musica?

Mi piacciono molto le buone melodie. Penso che siano una delle parti più importanti. Ma tutto è importante, perché se le fondamenta non sono costruite bene, le melodie non funzionano come potrebbero. Non so bene come le scrivo, ascolto semplicemente la musica e mi faccio venire delle idee in freestyle finché qualcosa non mi cattura! Getta la rete!

Siete stati spesso paragonati ai The Strokes, ai Ramones e persino a Jay Reatard: cosa ne pensate? Come etichettereste il vostro sound? Garage-punk potrebbe andare bene?

Non credo che siano paragoni irragionevoli! Mi piacciono tutti. Non sono bravo con le etichette, quindi dico solo che è powerpop rock and roll. Anche il garage punk va bene. Non mi interessa davvero come la gente vuole classificarlo!

Billie Joe Armstrong dei Green Day e Stone Gossard dei Pearl Jam hanno elogiato la vostra band: quanto conta per voi il loro supporto?

È stato molto apprezzato! Sono entrambi appassionati di musica come noi. Anche a noi piacciono le loro band!

L’anno scorso avete pubblicato un album dal vivo, “Alive In London”, registrato nel 2022: quando e perché avete deciso di pubblicare un disco dal vivo?

Volevamo solo avere una capsula del tempo di quel periodo della nostra carriera. Era molto prima che iniziassimo ad andare in tour, quindi è interessante vedere come suonavamo peggio all’epoca rispetto ad oggi! Presto faremo un’altra registrazione dal vivo di questo tour di “Still Nervous”, che sarà una figata.

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle vostre canzoni, vecchie o nuove, per fare da colonna sonora a questa intervista?

“Antidote”!!!