Credit: Pedro Takahashi

La scorsa estate abbiamo spesso visto dalle nostre parti i Ditz e poche settimane fa la band britannica ha annunciato i dettagli del suo secondo LP, “Never Exhale”, in uscita il prossimo 24 gennaio, via Republic Of Music / Domino, a distanza di quasi tre anni dal precedente, “The Great Regression”.

“Never Exhale” è il suono di una band che non si è fermata un attimo. I DITZ sono stati in tour senza sosta dall’uscita del loro primo album “The Great Regression” e anche prima, viaggiando almeno 100 giorni all’anno da COVID. Le canzoni che compongono il loro ultimo lavoro sono state scritte in tutta Europa, spesso nei giorni di riposo e in sale prove prese in prestito per spezzare i lunghi viaggi in macchina.

Si potrebbe dire che la band tratta la registrazione e la pubblicazione della musica come un ripensamento. Spesso suonano le canzoni dal vivo anni prima della loro pubblicazione, modificandole man mano. Le canzoni del disco finale possono cambiare prima di essere ascoltate come parte dell’album.

‘Never Exhale’ è stato registrato in gran parte negli studi Holy Mountain di Londra, in un gelido gennaio. Il processo è stato irto di ostacoli. Il piano originale, di andare a registrare nel Rhode Island, è stato abbandonato quando ai DITZ è stato offerto un tour di supporto con gli IDLES, anche se l’album è stato comunque mixato dall’ingegnere inizialmente previsto, Seth Manchester (Model/Actriz, Lingua Ignota, Big Brave). Il risultato è un album indurito dalla pressione della sua stessa produzione. Faticoso ma non amato.

Dopo il recente “Space / Smile”, oggi il gruppo inglese condivide un nuovo singolo “Taxi Man”, che potete ascoltare qui sotto.

Il cantante C.A. Francis spiega:

È da un anno che parliamo di suonare dal vivo la maggior parte di questo nuovo album. Tra tutti i brani, “Taxi Man” è stato il più richiesto. L’abbiamo scritta in un paio di giorni a Colonia, in un bunker antiaereo in disuso. Abbiamo litigato mentre la scrivevamo. Non c’è stato nulla per molto tempo, finché non siamo incappati in “Taxi Man”. L’intera canzone è nata molto rapidamente e ora è collettivamente il nostro brano preferito da suonare dal vivo. È uno di quei momenti che speri di poter ricreare prima o poi, ma non riesci a immaginare lo scenario.

a