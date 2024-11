Credit: press

I Maquillage nascono nel 2022 dall’incontro tra il batterista italiano Luigi De Rosa, la cantante e chitarrista Gioia Podestà e il bassista produttore Nick Symoens. La band a marzo pubblica il primo EP “Kabuki Brush”dalle sonorità post punk / shoegaze e attira subito l’attenzione all’interno della musica underground-alternativa del Belgio. In poco tempo partecipano e arrivano in finale nei contest musicali più conosciuti del paese, tra i quali Soundtrack, Maanrock Rally e Humo’s Rock Rally. Nell’estate 2024 si aggiunge al synth Walter Marantino e la band si esibisce al Festival LEFFINGENLEUREN insieme ad artisti tra i quali Whispering Sons e King Hannah. A settembre invece aprono alla band shoegaze belga Newmoon presso il Trix di Anversa. Attualmente la band sta registrando il primo album che sarà pubblicato all’inizio del 2025.

Ghiotta è l’occasione per vederli all’opera nel nostro paese. Noi scommetiamo fortemente su di loro, visto che Gioia Podestà ci aveva già emozionato, e non poco, con gli You, Nothing, quindi conosciamo bene il suo valore.

Ecco i dettagli delle due date italiane della band belga, che si troverà accompagnata da solide realtà italiane (molto apprezzate anche qui a IFB) come Novanta e Stella Diana nella data milanese, mentre in quella trevigiana insieme agli Stella Diana troveremo i Monoscopes e gli Elizabeth The Second. A “sponsorizzare” il tutto il marchio inconfondibile di “In A State Of Flux”, ormai una certezza per chi ama lo shoegaze declinato nelle sua varie forme.

Venerdì 14 dicembre (dalle ore 21):

C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere –

Via Fabio Massimo 19, Milano

Live:

Maquillage (Dream Pop – Belgio)

Novanta (Shoegaze – Italia)

Stella Diana (Shoegaze – New Wave – Italia)

Ingresso: 10 euro

Domenica 15 dicembre (dalle ore 17):

Villa Albrizzi Marini

Via T. Rubelli 1, San Zenone degli Ezzelini (TV)

Live:

Maquillage (Dream Pop – Belgio)

Stella Diana (Shoegaze – New Wave – Italia)

Monoscopes (Psych – Gaze – Italia)

Elizabeth The Second (GazeRock – Italia)

Ingresso: 10 euro