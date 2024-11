credit: press

Tom Meighan, ex frontman dei Kasabian, si prepara a tornare in Italia con l’esclusivo tour acustico Raw 2025. Il carismatico artista britannico presenterà i suoi nuovi brani in una veste inedita, offrendo al contempo l’opportunità di riascoltare i suoi successi del passato – brani senza tempo come “Fire”, “Club Foot” e “Shoot the Runner” – in una versione intima e indimenticabile. Le tre date, prodotte da Vivo Concerti, si terranno martedì 25 febbraio 2025 al Largo Venue di Roma, giovedì 27 febbraio 2025 alla Santeria Toscana 31 di Milano e venerdì 28 febbraio 2025 al New Age Club di Roncade (TV). Biglietti QUI.

Tom Meighan è noto per la sua voce inconfondibile e per aver contribuito al successo della band con oltre quattro milioni di album venduti e cinque dischi in cima alle classifiche. Protagonista di concerti in tutta Europa, da Glastonbury a Reading e Leeds, ha collezionato premi come un Brit Award e riconoscimenti da NME, Q e Mojo, diventando un’icona del rock britannico.

Dopo la separazione dai Kasabian, Tom Meighan, complice anche la necessità e la volontà di superare problemi personali di non poco conto, ha intrapreso un percorso di rinascita umana e artistica culminato con il suo primo album solista, “The Reckoning” del 2023, un lavoro intimista e riflessivo che ha segnato una nuova fase della sua carriera e che rappresenta una testimonianza del suo percorso di guarigione, mostrando un artista più saggio e consapevole.

Nel 2023, Meighan ha ottenuto un importante sostegno da Noel Gallagher, che lo ha voluto come supporto nel suo tour delle arene britanniche, esperienza che ha confermato il ritorno dell’artista. Dopo un tour acustico di successo culminato con la sua esibizione trionfale al Festival dell’Isola di Wight, Tom Meighan è tornato a calcare i palchi dei festival estivi.

Con il secondo album solista, “Roadrunner”, in uscita nel gennaio 2025 e un nuovo tour da headliner in programma, Tom Meighan si appresta a continuare il suo percorso. I suoi spettacoli dal vivo offrono un mix perfetto tra nuovi brani e classici dei Kasabian, mantenendo quella grinta rock senza compromessi, arricchita da momenti più riflessivi e toccanti. Meighan si muove sul palco come se ne fosse parte integrante, trasmettendo energia e coinvolgimento, la sua capacità di reinventarsi e rimanere fedele alla propria essenza lo rende un artista imperdibile, da vedere e ascoltare in tutta la sua intensità.