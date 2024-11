I The Farm hanno annunciato l’uscita del loro primo album dal 1994 con il singolo “Forever and Ever” . Scritto e interpretato da tutti e cinque i membri originali del periodo d’oro, il quinto album della band di Liverpool e il primo in oltre tre decenni, “Let The Music (Take Control)“, uscirà venerdì 2 maggio 2025 per Modern Sky.

Catapultati verso la fama grazie al successo del loro album “Spartacus”, del 1991, contenente i classici indie “Groovy Train” e “All Together Now”, i The Farm sono ritornati in auge con la data al Glastonbury Festival di quest’anno, dove hanno eseguito successi e nuove canzoni davanti a una folla gremita sul Leftfield Stage.

Sebbene i The Farm siano tornati raramente in studio dopo la registrazione del loro quarto album, “Hullabaloo”, pubblicato solo negli Stati Uniti con la Sire Records nel marzo 1994, tranne che per progetti speciali commemorativi e di beneficenza, dal 2004 sono andati spesso in tour. Presto è emerso un rinnovato senso di creatività, ambizione e possibilità. Le sessioni con il produttore Mike Cave (The Charlatans, Bloc Party) hanno rapidamente catturato questa nuova energia.

Il cantante Peter Hooton dice di “Forever & Ever”: