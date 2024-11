Credit: Aliyah Otchere

Everything Is Recorded, il progetto musicale collaborativo del produttore Richard Russell, annuncia oggi l’uscita del suo terzo album in studio.

“Temporary” uscirà il 28 febbraio 2025 via XL Recordings e vanta un’incredibile lista di collaboratori tra cui Sampha, Bill Callahan, Noah Cyrus, Florence Welch, Maddy Prior, Berwyn, Alabaster Deplume, Jah Wobble, Yazz Ahmed, Laura Groves, Kamasi Washington, Rickey Washington, Roses Gabor, Jack Pe?ate, Samantha Morton, Clari Freeman-Taylor e Nourished By Time.



Realizzato nell’arco di quattro anni, dal 2020 al 2024, “Temporary” è stato registrato principalmente nel Copper House studio di Russell nella zona ovest di Londra, con sessioni a Tottenham, Cumbria, Dorset, Los Angeles e Las Vegas, ed è destinato ad arricchire le precedenti uscite, tra cui l’omonimo album di debutto del 2018, nominato al Mercury Prize.

Con “Temporary”, Russell ha rinnovato il suo DNA musicale: mentre in precedenza la sua musica si basava su ritmo, parole e melodia in quest’ordine, in “Temporary” scambia ritmo e melodia, con il ritmo che occupa meno spazio e la melodia che viene messa in primo piano. Dal punto di vista musicale, alcune canzoni sono ispirate al pensiero cosa succederebbe se la musica folk fosse ‘diventata digitale’ negli anni ’80, proprio come il reggae?, mentre dal punto di vista spirituale e di testi i temi trattati riguardano il dolore e la perdita. I risultati – impreziositi da un variegato gruppo di collaboratori che suonano come le migliori versioni di se stessi – sono le composizioni più luminose e rilassate della carriera di Russell. Ogni canzone sembra immersa nella luce del sole e abbellita dalla tenerezza. Più fragile e tranquillo rispetto alla precedente produzione di Everything Is Recorded, “Temporary” potrebbe essere uno dei dischi più delicati mai realizzati sulla morte. Secondo le parole di Russell, realizzare l’album è stato gioioso, un modo per onorare la vita.



Secondo singolo in ascolto “Losing You” brano che presenta le voci di Sampha e Laura Groves, collaboratori di lunga data, e i contributi musicali del compositore e trombettista britannico-bahreinita Yazz Ahmed e dell’eroe del basso Jah Wobble:

“Temporary” tracklist:

1. October

2. My And Me (feat. Sampha, Laura Groves, Ricky Washington and Alabaster DePlume)

3. Porcupine Tattoo (feat. Noah Cyrus and Bill Callahan)

4. Never Felt Better (feat. Sampha and Florence Welch)

5. Ether (feat. Maddy Prior)

6. Losing You (feat. Sampha, Laura Groves, Jah Wobble and Yazz Ahmed)

7. Firelight (feat. Florence Welch, Berwyn and Alabaster DePlume)

8. The Summons

9. No More Rehearsals (feat. Roses Gabor, Jah Wobble, Jack Peñate and Yazz Ahmed)

10. You Were Smiling (feat. Samantha Morton)

11. Norm (feat. Bill Callahan)

12. Swamp Dream #3 (feat. Clari Freeman-Taylor)

13. The Meadows (feat. Roses Gabor, Kamasi Washington and Rickey Washington)

14. Goodbye (Hell Of A Ride) (feat. Nourished By Time)