Credit: Akash Wadhwani

Il quinto LP dei Wilco, “A Ghost is Born”, ha compiuto 20 anni lo scorso giugno e per festeggiare la ricorrenza gli è stato riservato un trattamento come ristampa deluxe. L’uscita è prevista per il 7 febbraio via Nonesuch, con un cofanetto di 9 LP e 4 CD e un libretto con copertina rigida a colori di 48 pagine, con foto inedite e una nuova storia approfondita dell’album a cura di Bob Mehr. LP e CD sono già disponibili per il pre-ordine.

Entrambe le edizioni della ristampa deluxe contengono l’album originale e 65 brani inediti, tra cui outtakes, demo, session del workshop “fundamentals” dei Wilco e una registrazione completa del loro show del 2004 al Boston Wang’s Center il 13 novembre 2004.

“Fare quel disco, e poi trovare questa formazione, è stato l’inizio di qualcosa: avere una band che può suonare qualsiasi cosa“, ha detto Jeff Tweedy a Mehr per le nuove note di copertina. “È per questo che, vent’anni dopo, siamo ancora qui e continuiamo ad andare avanti“. Ha anche detto a Mehr: “Ero preoccupato che l’album potesse sembrare qualcosa di oscuro e che non fosse più mio. Ma l’album era più avanti di me come persona. Era la parte di me che stavo cercando di preservare: entusiasta e furiosa nei confronti del mondo, oltre che aperta e amorevole. L’ho raggiunta con la musica, prima che potessi arrivarci emotivamente da solo“.