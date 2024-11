Dopo la collaborazione dello scorso anno con la cantante dei Chromatics Ruth Radelet per “Faded Photograph”, il fotografo, regista e musicista hollywoodiano Robert Ascroft sceglie la cantante e attrice Britta Phillips, delle band indie Luna e Dean & Britta, per unire, in musica, il fascino del film noir degli anni ’60 con la bellezza oscura e surreale di “Lost Highway” di David Lynch con il nuovo singolo “Where Did You Go”. Il brano vanta l’interazione tra la chitarra eterea di Ascroft e la batteria ritmica di Roger Brogan per evocare un fascino vintage e ossessionante con un’allure moderna e intelligente.

“Where Did You Go” è tratta dal suo prossimo album “Echo Still Remains”, in uscita il 31 gennaio via Hand Drawn Dracula.

“Echo Still Remains”, a quanto ci fanno sapere le note stampa, trascende i confini musicali tradizionali, invitando gli ascoltatori a entrare in un mondo creato dalla vivida immaginazione di Ascroft. Ogni brano si svolge come una scena in technicolor in una narrazione cinematografica, con ogni melodia e testo che evoca un senso di profonda introspezione e meraviglia.

Sicuramente questa “Where Did You Go” ci pare ottimo biglietto da visita più che rappresentativo. Un ritmo ipnotico e in loop ci porta in un mondo in bianco e nero, ossessivo e intrigante, in cui le ombre prevalgono sulla luce e tutto si fa realmente noir, ma anche sensuale e misterioso. Ci potrebbe spaventare, ma nello stesso tempo ci attrae irresistibilmente.

