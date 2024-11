15 anni dopo che la NPR aveva cercato di ingaggiare i TV on the Radio per un Tiny Desk Concert agli esordi della serie, ora il gruppo riunito ha finalmente fatto il suo debutto nello show.

Durante il loro set di quattro canzoni, la band di New York non ha suonato alcun brano dal debutto, “Desperate Youth, Bloodthirsty Babes”, che stanno attualmente celebrando con una ristampa per il 20° anniversario e un tour dedicato. I TV on the Radio hanno invece iniziato con “Wolf Like Me”, tratta da “Return to Cookie Mountain” del 2006. Poi ecco “Could You” dal loro ultimo album, “Seeds” del 2014. Inoltre hanno suonato un paio di brani dal loro EP di debutto “Young Liars”: “Satellite” e la title track.

La scorsa settimana i TV on the Radio sono apparsi al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove hanno eseguito “Staring at the Sun”.