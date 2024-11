No, non è ancora arrivato il momento in cui ci toccherà dire “I Pale Blue Eyes hanno fatto una brutta canzone“. La band di Sheffield, da sempre tra i nostri favoriti, non sbaglia un colpo nemmeno con il nuovo brano “Pieces Of You”.

“La canzone è stata scritta nel momento in cui abbiamo impacchettato le nostre vite in scatoloni e ci siamo trasferiti in una nuova vita in una nuova città“, spiega la band. “Non solo i nostri ricordi, ma anche quelli della famiglia di Matt, che si estendevano per oltre 40 anni, erano intorno a noi. Centinaia di foto che ci fissavano, il primo assegno di stipendio, il certificato di matrimonio, i trofei di calcio e le fedi nuziali. Un ciclo di vita e poi un nuovo inizio per noi in un posto nuovo“.

Questo nuovo brano segue il loro secondo album in studio, “This House” e la magnifica “How Long Is Now” uscita un mese fa.