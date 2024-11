Quando pensi di averla capita, inquadrata e incasellata ecco che Meaningful Stone (Kim Jimin, classe 1996) ti spiazza, ti sorprende, ti lascia quasi smarrito e confuso. Dalla Corea arriva questa favolosa artista che con “Angel Interview” piazza un secondo disco ricchissimo, pieno zeppo di suoni, intenzioni e suggestioni musicali diverse, anche molto contrastanti: la cosa bella è che ovunque si vada a parare siamo soddisfatti.

La fanciulla ha una predilezione, sicurtamente, per atmosfere sognanti, in bilico tra folk e dream-pop, su questo non ci piove e quando si muove su questo percorso esprime una grazia e una gentilezza che lasciano a bocca aperta, tanto è capace di tracciare trame morbide e soavi (pensiamo alla delicatissima “10AM” o alle magie acustiche di “Oak Tree” e “Westin Josun Hotel”). Poi però ecco fare capolino una specie di lato oscuro della forza che si declina nella soave “Mikael”, con queste chitarre anni ’90 poggiate su una melodia zuccherosa e struggente oppure nel finale pazzesco di “I Open The Window…”, che parte sognante e dolce, impalpabile verrebbe da dire, per poi deragliare completamente su un finale che sembra messo in piedi dai migliori Smashing Pumpkins dei tempi d’oro. Lo shoegaze, quello vero, esplode in “Red car”, canzone dal passo marziale e con chiatarre super soniche e distorte, mentre una voce angelica ci cattura. Non manca il pop, ovviamente, quello con la P maiuscola con la leggera “When our hearts beat…” e quello che invece si mescola con superbe tinte più dreamy nell’avvolgente (ma con il finale più chitarristico da pelle d’oca) “Supernova”, che apre l’album in modo divino.

Ovviamente i due colpi più spiazzanti sono “Esc”, con questa ruvidezza quasi rap-metal e “”()“, che parte metallosa e poi diventa elettronica pura con battito secco e martellante. Roba che uno non se lo spiega come ci si è arrivati. Eppure non si molla di un centrimetro, non si stacca, non si manda avanti il brano: catturati, ipnotizzati qualsiasi sound ci troviamo davanti. Meaningful Stone…ci hai conquistato!

