Credit: press

The Lathums arrivano in Italia con un unico appuntamento sabato 17 maggio 2025 al Santeria Toscana 31 di Milano. La band ha appena annunciato il loro nuovo album e i loro piani per il tour del 2025, dopo aver pubblicato il nuovo singolo “Stellar Cast”. Con due album consecutivi al numero 1 della Official UK Album Chart, “Matter Does Not Define” uscirà il 7 marzo 2025 e darà il via alla terza, entusiasmante stagione del gruppo. Biglietti QUI.

Dopo aver tenuto un’estate di concerti storici, tra cui partecipazioni ai maggiori festival, non ultimo il concerto sold out da 11.500 posti sotto il sole del Robin Park di Wigan, i quattro sono pronti ad affrontare uno dei loro più grandi tour fino ad oggi, che si aprirà alla Barrowland Ballroom di Glasgow il giovedì 13 marzo 2025.

Annunciando i dettagli del seguito del secondo album in vetta alle classifiche del 2022, “From Nothing To A Little Bit More”, The Lathums, cresciuti e sempre prolifici, hanno rivelato l’elenco delle 12 canzoni di “Matter Does Not Define”. Descritto dal frontman Alex Moore come “reale” e “crudo“, l’album contiene anche l’energica “No Direction”, immediatamente preferita dai fan e pubblicata all’inizio di quest’anno.