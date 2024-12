Credit: Nick Ventura

Oggi Tamino presenta l’ultimo singolo “Dissolve” tratto dal suo prossimo album “Every Dawn’s a Mountain”, in uscita il 21 marzo via Communion Records. Il nuovo singolo è accompagnato dall’annuncio di una serie di show europei a marzo, tra cui una data a Roma, il 6 marzo all’Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi. Biglietti QUI.

“Dissolve” è un punto focale del nuovo album, che mette in evidenza il suo principale pilastro sonoro ovvero l’oud arabo, lo strumento a corde senza tasti che l’artista suona ormai da diversi anni. Scritta originariamente in pieno inverno, “Dissolve” è arrivata durante un lungo soggiorno esplorativo a New York, mentre Tamino viveva in un minuscolo appartamento senza acqua calda al sesto piano di Bedford Avenue. Qualche tempo dopo iniziò a suonarla dal vivo, cantando un testo incompleto, e in scaletta la chiamò semplicemente “Bedford”, come il luogo di nascita della canzone. Il brano si è gradualmente trasformato in un pezzo forte negli show di Tamino e, allo stesso modo, con le sue melodie lussureggianti piene di oud, è divenuto un vero e proprio pezzo forte del nuovo album.

Tamino ha scritto questo nuovo album a New York, dove ora vive. Per farlo, ha utilizzato uno strumento tipico medio-orientale: l’oud. Lui stesso dice: “L’oud arabo, che suono ormai da diversi anni, è di nuovo uno strumento importante e un pilastro sonoro fondamentale per l’album. Appare in quasi tutte le canzoni, a volte come strumento principale, soprattutto in Sanpaku. I brani: Raven, My Heroine e Dissolve sono stati tutti scritti su di esso e hanno lo strumento al centro, con il resto degli arrangiamenti costruiti intorno alla spina dorsale del mio suono di oud e della voce.“

Prodotto da Tamino e dal collaboratore di lunga data PJ Maertens, con la co-produzione di Eric Heigle (Arcade Fire, Dawn Richard) e Alessandro Buccellati (Arlo Parks, SZA), e la produzione aggiuntiva di Chris Messina (Bon Iver, Big Red Machine), Zach Hanson (Bon Iver, Sylvan Esso) e Jo Francken, “Every Dawn’s a Mountain” segue il suo album del 2022 “Sahar” e il debutto del 2019 “Amir”, ed è stato suonato principalmente dalla band di musicisti che segue Tamino nei suoi live.