Dopo una lunghissima assenza dalle scene, i leggendari The The capitanati da Matt Johnson annunciano il primo tour dal 2018 che accompagna la pubblicazione di “Ensoulment”, il primo album di inediti a quasi 25 anni di distanza da “Naked Self”. L’unica data italiana della formazione è fissata per sabato 28 giugno 2025 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), all’interno del festival Tener-A-Mente. I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan della band e per gli iscritti alla newsletter del festival dalle 10 di domani, giovedì 5 dicembre e per il resto del pubblico dalle 10 di venerdì 6 dicembre su Ticketone e sul sito AnfiteatroDelVittoriale.it.

La parola soul è diventata ricorrente nella storia dei The The: dall’album di debutto neo-psichedelico di Matt Johnson “Burning Blue Soul” (1981), passando attraverso la musicalità sfaccettata del suo successore “Soul Mining” (1983), per arrivare all’Ensouled World Tour dedicato all’ultima fatica discografica. Sul dizionario si legge che ensoul significa “dotare di un’anima”. «È un’idea affascinante», afferma Johnson. «In che momento l’anima inizia ad abitare un corpo? A questo proposito, ci troviamo nell’era della nascente tecnologia AI, con tutta una serie di riflessioni filosofiche e dibattiti sul significato di essere umani.»

Il nuovo album arrivato a sorpresa dopo una lunga assenza dagli studi di registrazione, è stato accolto con favore dalla critica e i fan non vedono l’ora di poterlo ascoltare dal vivo insieme a tutti i brani che hanno reso i The The una delle band simbolo degli anni Ottanta.

Sabato 28 Giugno 2025

Gardone Riviera (BS), Festival Tener-a-mente / Anfiteatro del Vittoriale – via al Vittoriale, 12

Platea: € 79,00 inclusa prevendita.

Gradinata Numerata: € 69,00 inclusa prevendita.

Gradinata Non Numerata: € 55,00 inclusa prevendita.

Nel frattempo la rassegna piazza anche un nuovo nome, il cui live sarà praticamente un mese dopo quello dei The The.

L’instancabile Kenny Wayne Shepherd infatti tornerà presto in Italia insieme alla sua band per presentare le ultime due fatiche discografiche, “Dirt On My Diamonds Part I e II”, pubblicate nell’arco di pochi mesi. L’appuntamento per i fan è per un’unica data italiana domenica 27 luglio 2025 proprio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) nell’ambito del festival Tener-A-Mente. I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan dell’artista e per gli iscritti alla newsletter del festival dalle 10 di domani, giovedì 5 dicembre e per il resto del pubblico dalle 10 di venerdì 6 dicembre su Ticketone e sul sito AnfiteatroDelVittoriale.it.

Può capitare che un particolare momento di ispirazione creativa non riesca ad essere contenuto in un solo album. È proprio ciò che è capitato a Kenny Wayne Shepherd, che lo scorso settembre ha pubblicato “Dirt On My Diamonds Part II”, a meno di un anno di distanza dall’uscita della prima parte del progetto. «Quando ho iniziato a scrivere questi brani ho visto che stavano emergendo due identità separate. Ascolterete lo stesso spirito in entrambi i dischi, ma le canzoni, il sound e i groove sono molto diversi. Abbiamo deciso di scaglionare le uscite a causa del modo in cui le persone vivono e consumano la musica al giorno d’oggi, ma fondamentalmente si tratta di un doppio album».

Domenica 27 Luglio 2025

Gardone Riviera (BS), Festival Tener-a-mente / Anfiteatro del Vittoriale – via al Vittoriale, 12

Platea I Settore: € 60,00 + prev.

Platea II Settore: € 50,00 + prev.

Gradinata Numerata: € 50,00 + prev.

Gradinata Non Numerata: € 43,00 + prev.