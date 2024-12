Credit: Press

Jasmine.4.t è un’artista inglese transgender.

Il suo cammino finora vede solo una manciata di singoli e un EP, “Worn Through”, uscito a febbraio 2019: il prossimo 17 gennaio Jasmine.4.t pubblicherà il suo primo full-length, “You Are The Morning”, che verrà realizzato dalla Saddest Factory Records, la label di proprietà di Phoebe Bridgers.

Jasmine.4.t non è solo una songwriter, ma anche un’attivista nel movimento dei diritti social LGBTQI+.

L’inglese racconta:

Uno dei miei più cari amici, Han, mi ha supportato durante la mia transizione. Mi ospitava regolarmente quando non avevo un posto dove stare. Mi ha aiutato a superare il dolore che mi ero lasciato alle spalle e poi a trovare la forza di lottare per la mia vita e per quella di coloro che mi circondano. Questa lotta è urgente, poiché in occasione dell’ultimo Trans Day of Remembrance (20 novembre), sono stati ricordati i nomi di ben 427 trans morti per crimini violenti nel corso dell’ultimo anno.

Il disco è uno sguardo edificante sull’amore. Jasmine descrive la prima storia d’amore trans come la prima volta che ha sperimentato la gioia in senso profondo, a causa della sua esperienza di vita come donna.

Mi comportavo nel modo in cui mi identificavo, nel mondo. Questa è stata la principale fonte di ispirazione, oltre ai sentimenti di amore e romanticismo, e il fatto di essere così intensificato dagli ormoni.

“You Are The Morning” è stato prodotto da Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, ovvero dalle Boygenius. Jasmine e la band si sono recati a Los Angeles per registrare ai Sound City Studios. È stato realizzato in 12 giorni in un processo altamente collaborativo ed emotivo, e poiché Jasmine vede le sue canzoni come fluide e in continua evoluzione, le registrazioni portano con sé quello spirito libero e spontaneo.

Ad anticipare l’uscita arriva ora un nuovo singolo, la title-track “You Are The Morning”, accompagnato da un video registrato da Matty Forrester e Spike Bee.

Il brano parla della guarigione che si trova nell’amicizia queer. Riguarda la resilienza delle persone queer di fronte alla violenza. Riguarda il nostro potenziale di apportare cambiamenti dentro di noi, in coloro che ci circondano e nel mondo in generale. “You Are The Morning” è un risveglio, il potere e un invito all’azione.

Emozionante, sincero e pieno di passione, il pezzo ci porta su territori folk molto delicati con interessanti percussioni, la leggerezza degli arpeggi di Jasmine.4.t e l’eleganza degli archi e del piano, che aggiungono al tutto ulteriore qualità.

