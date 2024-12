Come probabilmente The Pains Of Being Pure At Heart si stanno per riunire dopo essersi sciolti nel 2009.

La band noise-pop ritorna con la line-up originale (salvo per il bassista Alex Naidus) per festeggiare i quindici anni del loro omonimo album d’esordio, uscito a febbraio 2009 via Slumberland Records.

Se già sapevamo delle date in Spagna e Portogallo nel mese di febbraio, ora sono stati annunciati anche nuovi concerti nel vecchio continente: il gruppo statunitense passerà ovviamente anche per l’Italia.

Solo una data nel nostro paese per Kip Berman e compagni prevista per sabato 24 maggio al Circolo Magnolia di Segrate (MI) all’interno del Mi Ami.

I biglietti per il festival lombardo sono già disponibili su ‘Dice.fm’ a 47,96 € (giornata singola) e a 80,50 € (abbonamento Early Bird).