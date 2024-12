Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

RYAN ADAMS – “Blackhole”

[PAX-AM]

indie-rock

Il “famigerato” album di Ryan Adams “Blackhole” ha finalmente una pubblicazione. Dopo quasi due decenni di attesa, Adams ora lo pubblica. L’album, accantonato, è stato registrato per la prima volta nel 2006 e i fan hanno fatto circolare registrazioni di bassa qualità e frammenti di performance dal vivo, alimentando la richiesta di una pubblicazione ufficiale del disco. Questo atteso album completo non solo soddisfa anni di speculazioni dei fan, ma recupera anche un momento cruciale della storia di Ryan Adam.

CAMERON WINTER – “Heavy Metal”

[Partisan]

indie-rock

Cameron Winter è il frontman dei Geese. Winter dice che “Heavy Metal” dipana “le sue influenze eclettiche in un mosaico surreale di canzoni moderne“.

LAUREN MAYBERRY – “Vicious Creature”

[EMI]

indie-pop

Lauren Mayberry, la frontwoman dell’acclamata band elettro-pop CHVRCHES, pubblica il suo atteso album di debutto da solista, “Vicious Creature”, che include tutti i isingoli già svelati: “Something in the Air”, “Crocodile Tears”, “Shame”, “Change Shapes” e “Are You Awake?”.

ANGEL OLSEN – “Cosmic Waves Volume 1”

[somethingscosmic]

sperimentale

Qualche anno fa, Angel Olsen aveva formato in sordina somethingscosmic, per avere “la flessibilità di pubblicare quando e come voglio con l’aiuto dei miei partner di lunga data alla Jagjaguwar“. La seconda uscita di Somethingscosmic, “Cosmic Waves Volume 1”, è una compilation reimmaginata come un dialogo; il lato A presenta artisti scelti da Olsen, con ogni artista che sceglie la propria canzone per la raccolta. Il lato B è una raccolta di canzoni degli stessi artisti, ma scelte dalla Olsen e registrate da lei. Ogni canzone, come è ovvio, accende i rifletori su un nuovo artista che la Olsen apprezza.

DUA LIPA – “Live from the Royal Albert Hall”

[Warner]

pop

Il nuovo album dal vivo contiene una versione dell’ultimo album “Radical Optimism” eseguita interamente dall’inizio alla fine, insieme a molti dei suoi precedenti successi, il tutto accompagnato dalla Heritage Orchestra di 53 elementi diretta da Ben Foster.

INTERPOL – “Live At Third Man Records”

[Third Man]

indie-rock

Un live registrato il 13 giugno 2024 alla Blue Room di Nashville. 8 brani.

TORI AMOS – “Diving Deep Live”

[Universal]

indie-pop

“Diving Deep” è stato registrato durante il tour “Ocean to Ocean” che ha totalizzato 93 date in tutto il mondo tra il 2022 e il 2023. “Diving Deep Live” raccoglie tutta la brillantezza di Tori Amos come musicista e interprete e contiene i grandi successi tratti da tutto il suo iconico catalogo tra cui “Silent All These Years”, apparsa nell’album di debutto del 1992 “Little Earthquakes” oltre a “God” e “Cornflake Girl” contenuti nell’album “Under the Pink” del 1994.

NILS FRAHM – “Paris”

[autoproduzione]

piano music

“Paris” è il primo album dal vivo di Frahm, tratto da una sola serata, il 21 marzo 2024, e contiene dieci brani per una durata di 84 minuti.

FENNESZ – “Mosaic”

[Touch Music]

ambient

Questo è l’album più riflessivo di Fennesz. Composto e registrato alla fine del 2023 e completato nell’estate del 2024. Fennesz ha allestito un nuovo studio, il terzo in quattro anni. Non aveva un concetto immediato, questa volta partiva da zero, con una rigida routine di lavoro. Si alzava presto la mattina, lavorava fino a mezzogiorno, poi faceva una pausa e lavorava di nuovo fino a sera. All’inizio raccoglieva idee, sperimentava, improvvisava. Poi componeva, mixava e correggeva. Il titolo è arrivato presto, “Mosaic”, che rispecchiava questo processo di collocazione di un elemento alla volta per costruire l’immagine completa, un’antica tecnica di realizzazione di un’immagine, prima che i pixel lo facessero in un lampo.

WHITE DENIM – “12”

[Bella Union]

indie-rock

I White Denim hanno aperto un nuovo entusiasmante capitolo con il loro dodicesimo album in studio, giustamente intitolato “12”, in uscita via Bella Union. James Petralli ha portato avanti il suo percorso attraverso formazioni mutevoli e sfumature caleidoscopiche di soul, jazz e southern rock, sempre con una forte sensazione di autenticità. La nuova raccolta compie un passo radicale verso il garage rock degli anni ’70.

C’MON TIGRE – “Instrumental Ensemble – Soundtrack For Imaginary Movie Vol 1”

[autoproduzione,Goodfellas/Believe]

indie-rock

Colonna sonora di un film inesistente: un progetto di musica strumentale che propone un approccio innovativo alla produzione cinematografica, rovesciando il paradigma produttivo e proponendo lo sviluppo dell’aspetto emotivo di un film a partire dalla musica, prima di qualsiasi componente visiva.

AQUILO – “You Should Get Some Sleep”

[AWAL Recordings Ltd.]

indie-pop

La band stessa parla così di questa uscita: ” Abbiamo mantenuto questo segreto per un po’ di tempo, ma eccoci qui. Siamo entrambi lieti di annunciare il nostro secondo album di quest’anno…”You Should Get Some Sleep” è il gemello di “A Quiet Invitation To A Hard Conversation”. Insieme costituiscono il nostro lavoro preferito. Qualche tempo fa qualcuno ci ha detto che gli album sono morti e che nessuno li ascolta più. Ci siamo lasciati ridendo e ci siamo detti che ne avremmo fatti due. Non ci siamo mai sentiti così liberi dal punto di vista creativo e speriamo che questo si veda“.

DEWOLFF – “Muscle Shoals”

[Mascot”

indie-rock

La band olandese di rock psichedelico DeWolff pubblia il suo attesissimo decimo album in studio, “Muscle Shoals”. L’album è stato registrato lo scorso maggio presso i leggendari FAME e Muscle Shoals Sound Studio in Alabama con il produttore Ben Tanner, vincitore di un Grammy Award e noto per il suo lavoro con Alabama Shakes e Dylan LeBlanc. Il frontman Pablo van de Poel descrive l’esperienza come magica: “Quando abbiamo suonato le prime note lì, mi è venuta la pelle d’oca: ecco il suono che ho sentito in tutti quegli album classici!“. Circondati dalla ricca storia musicale di icone come Aretha Franklin, Wilson Pickett e i Rolling Stones, i DeWolff hanno incanalato lo spirito di questi artisti leggendari rimanendo fedeli al loro sound unico: un’infuocata miscela di blues, soul, psichedelia e southern rock con un caratteristico tocco olandese.

CIAO MALZ – “Safe Then Sorry”

[Audio Antihero]

indie pop

Nel suo lavoro più eclettico, completo e sfrenato, CIAO MALZ (Malia DelaCruz) si ispira a Jordana, Elliott Smith, Jerry Jeff Walker e Men I Trust per combinare un’onesta introspezione, formata dalla sua esperienza di giovane donna di colore, con un suono più stratificato.

DARIA – “Fall Not”

[Twenty Something]

indie-rock

Quinto album per la band francese. Il disco è stato prodotto e registrato dal gruppo stesso nel corso del 2023, poi mixato dal produttore J.Robbins (Jawbox, Office Of Future Plans). Per questo nuovo album, la band dà il benvenuto a un nuovo bassista, Pierre-Yves.

ROSÉ – “Rosie”

[Atlantic]

pop

Rosé pubblica il suo primo album in studio: 12 tracce che, a quanto ci dicono le note stampa, segnano la pubblicazione più personale e sincera di Rosé, che ha co-scritto e co-prodotto il progetto nella sua interezza. Come membro delle Blackpink, Rosé ha infranto record musicali e ha accumulato milioni di fan in tutto il mondo.