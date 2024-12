A distanza di due anni dalla prima, acclamata edizione, torna in Italia lo Slam Dunk Festival!

Il 2 giugno 2025 il festival itinerante sbarcherà di nuovo nel Bel Paese, questa volta al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Ritorna quindi un evento, grazie alla rinnovata collaborazione tra Slam Dunk Festival UK e Hub Music Factory, che nella sua prima edizione con Sum 41, The Offspring e Rancid tra gli headliner ha visto oltre trentamila spettatori assistere ai tre giorni di concerti: “Nel 2023 un vero festival rock è sbarcato in Italia, dove non era mai stato fatto un festival di quel genere e di quella qualità.” – afferma Alex Fabbro di Hub Music Factory – “nella prima edizione il successo è stato importante, con un pubblico di appassionati arrivato da tutta Europa e persino da oltreoceano, il 2025 sarà di nuovo uno spettacolo!“

E nel 2025 è tempo di ripetere l’esperienza: non più un festival spalmato su 3 giorni ma un’unica, imperdibile giornata-evento fitta di concerti, con due palchi, tantissimi artisti già confermati, altri ancora da annunciare e un afterparty per chiudere in bellezza la giornata.

Ecco le band annunciate al momento: A Day To Remember, New Found Glory, Neck Deep, Landmvrks, The Used, The Ataris, Zebrahead.



Non ancora annunciato il cast del second stage

Biglietti per il festival e per l’after party in vendita dalle 14.00 di venerdì 12 dicembre su Ticketmaster.

Per maggiori informazioni: www.slamdunkfestival.com/italy