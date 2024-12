Dopo aver pubblicato “Alouette” all’inizio del mese, gli Oracle Sisters annunciano il nuovo album e svelano “Riverside”, una canzone nata dall’innato amore della band per la melodia che si rifà alle loro radici nella musica folk e country dei loro primi EP, fondendole con il suono più nuovo e diretto dell’album in uscita, “Divinations“, atteso il 14 febbraio 2025.

Componendo per la prima volta come un vero e proprio trio, la band ha messo insieme le idee formate durante i momenti liberi in tour. Questi frammenti sono confluiti in “Divinations”, un album plasmato dall’esistenza nomade della band. Le session di registrazione si sono svolte in accoglienti studi parigini, in un fienile nel nord della Francia e negli storici Valentine Studios di Los Angeles.

Sebbene il loro lavoro non rifletta consapevolmente eventi o luoghi specifici del mondo, cercano di abbracciare l’universale e di offrire uno spazio di guarigione. “Una buona musica avrebbe senso per un contadino nella Francia del XVII secolo come per un pasticcere in Slovenia nel XXI secolo“, dice Lazar. “Non è scritta per nessun potere temporale. Si tratta di esprimere la nostra comune umanità e di partire da lì“.

Tracklist:

Riverside

Marseille

Alouette

Blue Left Hand

Velveteen

Shotguns

Rodeo

Moon on the Water

Talk is Cheap

Banshee

Divinations