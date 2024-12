I paladini dell’indie-pop giapponese Taffy tornano con il loro sesto album in studio “Lull” il 24 gennaio via Club AC30. “Lull” segna la prima uscita della band dopo l’acclamato album del 2019 “Deep Dark Creep Love”.



“Lull” segna anche il primo materiale della band con il nuovo chitarrista Rio Kato, che porta il suo stile unico e inimitabile al sound dei Taffy. “È bravissimo a suonare quasi tutti gli stili che scegliamo, ma ha un approccio tutto suo che si è rivelato perfetto in tutto l’album. Ci sono le solite gemme Taffy insieme allo stile di Rio, quindi si tratta di Taffy ma di un Taffy nuovo! Sento che questo album è sensibile ma silenziosamente potente“, afferma la cantante e chitarrista Iris. “Durante la pandemia abbiamo purtroppo perso alcuni grandi artisti e io stessa ho perso alcuni dei miei cari. Non potendo incontrarci di persona per un lungo periodo di tempo, mi è sembrato che sarebbe andato avanti per sempre. Mi ha fatto capire chi e cosa conta davvero per me. Tutte queste emozioni e sentimenti contrastanti sono confluiti in ognuna delle canzoni dell’album“.

Per quanto riguarda il primo nuovo materiale della band in sei anni, Iris continua: “Mi sono mancate le persone, i luoghi, le cose, le band, gli spettacoli, i tour, ogni piccola cosa che eravamo soliti fare e avere, ma allo stesso tempo ho anche sentito che tutto e tutti stavano cambiando e ciò che mi ha fatto andare avanti in quei momenti difficili sono state le persone che hanno mostrato amore a Taffy, quindi ho davvero voluto consegnare l’album come un modo per esprimere il mio apprezzamento“.

Il primo assaggio è la morbida e supermelodica “ifonly”:

Formatisi nel 2011, i Taffy si sono costruiti un’ottima reputazione in Giappone e nel Regno Unito all’interno del genere shoegaze, evocando band come Ride, Lush e Slowdive, ma sono stati in grado di incorporare queste influenze nel proprio sound unico.

Tracklist:

Kiko

lull

shhhhh

ifonly

Colour Me

Five

Prism 45

Honey Milky Way

Hairshirt