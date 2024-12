credit: Thru Collected Studio

Una canzone d’amore, o meglio una canzone che canta il desiderio di un certo tipo di amore: uno caldo e sincero, che ha il coraggio di restare sempre limpido, nel bene e nel male. Che sia per una persona o per una città. O magari per entrambe.

Esce oggi “Che ‘a fa?”, il nuovo singolo di Francesco Di Bella con Alice, primo estratto dal nuovo album dell’artista partenopeo in uscita a inizio 2025 per La Canzonetta Record.

Un brano che segna il ritorno di una delle voci e delle penne più riconoscibili del panorama indipendente italiano, che in trent’anni di carriera non ha mai smesso di evolversi e sperimentare, sia con i 24 Grana – band seminale dell’alt rock italiano da lui fondata – che nel suo percorso solista. Un artista indissolubilmente legato alla sua città, Napoli, e alla sua lingua, il napoletano, che ha saputo mettere in musica come pochi altri, declinandone l’anima più raffinata e poetica. Il tutto senza mai farne un limite ma una continua possibilità, guardando sempre oltre, sperimentando, cercando nuove strade e nuovi stimoli, affiancandosi a nuove voci. Come in questo caso con quella di Alice, cantautrice parte di Thru Collected, collettivo artistico partenopeo tra le novità più interessanti e fresche degli ultimi anni.

La collaborazione con Alice nasce dalla curiosità di condividere i temi della canzone con un’artista che mi ha trasmesso un enorme candore e allo stesso tempo una grande forza espressiva, racconta Di Bella. I suoi versi hanno completato il quadro di una città ugualmente crudele e delicata.

“Quando Francesco mi ha inviato l’album sono stata folgorata da un’energia che è alimentata d’amore, mischiata a un pizzico di cinismo e nostalgia“, dice Alice. “E questa canzone ne è una grande e densa dimostrazione. Per me è stato come ritrovarmi al posto giusto nel momento giusto, infatti passare del tempo con Francesco ha smosso qualcosa di importante dentro di me e gliene sono molto grata”.