I Wombats hanno condiviso il loro nuovo singolo “My Head Is Not My Friend”, tratto dal loro prossimo album “Oh! The Ocean” atteso il 14 febbraio.

Parlando di “My Head Is Not My Friend” in un comunicato stampa, Murphy ha dichiarato: “’My Head Is Not My Friend’ è una canzone che parla dell’idea che forse non ho a cuore i miei interessi“.

“My Head Is Not My Friend” è il terzo singolo estratto dall’imminente sesto album in studio della band e arriva dopo il precedente “Blood On The Hospital Floor” e il singolo apripista “Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come”.