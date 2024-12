Chi mi conosce sa della mia passione per i TOLEDO, il duo di New York che mi aveva stregato con il magnifico “How It Ends“. I ragazzi in aprile avevano pubblicato un nuovo EP, “Popped Heart”, che, devo essere sincero, mi era piaciuto, ma non così tanto come il lavoro precedente.

Ora eccoli qui, sempre attivi e prolifici con un nuovo brano, “When He Comes Around” che mi riporta in alto le quotazioni della band.

Morbida ballata avvolgente e malinconica, con questa splendida pedal steel che lascia il segno. E’ davvero un piacere trovarli così in forma!

