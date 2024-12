credit: press

Il supergruppo prog-rock O.R.k. torna oggi con “Mask Becomes The Face“, il terzo episodio di una recente serie di nuovi emozionanti singoli pubblicati dalla band. L’uscita di “Mask Becomes The Face” segue quella di “Blast of Silence” e “PUTFP”, concludendo le uscite del 2024 e aprendo la strada a un entusiasmante 2025.



Riguardo al nuovo singolo, il bassista Colin Edwin afferma che “il significato di Mask Becomes The Face è aperto all’interpretazione, ma in definitiva è una canzone sull’identità personale e su come questa possa modificarsi ed essere plasmata in situazioni di difficoltà. Dal punto di vista tematico, condivide alcuni elementi con Pyre, il nostro primo brano come O.R.k.“.



Il singolo è accompagnato da un nuovo video animato che incarna l’atmosfera inquieta e catartica del brano.

Il brano vede la partecipazione dell’apprezzato chitarrista ed ex membro dei Porcupine Tree, John Wesley, con il suo assolo a chiudere canzone. Parlando della collaborazione, Colin ha dichiarato: “Avendo trascorso anni al suo fianco nei Porcupine Tree, so da tempo di cosa è capace John Wesley come chitarrista quando può avere il suo spazio e sembrava proprio che Mask Becomes The Face richiedesse a gran voce una sorta di elemento epico che, per così dire, fosse la ciliegina sulla torta. Così abbiamo fatto due più due e abbiamo chiesto a Wes di fare la sua parte.

È giusto dire che ha fatto centro con il suo assolo di chitarra altamente espressivo e coinvolgente, ed è riuscito a superare le mie aspettative e quelle di tutti gli O.R.k.

Siamo entusiasti di avere avuto Wes come ospite nel nostro ultimo singolo, non potremmo essere più grati per il suo fantastico contributo“.